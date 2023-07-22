Для чого Росія перекинула "вагнерівців" до Білорусі: Наєв дав чітку відповідь

За останній тиждень українські військові зруйнували п’ять ділянок доріг, які вели до державного кордону з Білоруссю та інше.

Російські найманці ПВК "Вагнер" перебують у Білорусі із метою психологічного тиску на населення України.

Про це розповів командувач Об’єднаних Сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв у Telegram-канал.

"Нас не треба лякати, бо ми знаємо, чим потрібно займатися й робимо все для того, щоб ворожі розвідувальні диверсійні сили не змогли успішно діяти на території України, зокрема, на Київському напрямку в Чорнобильській зоні. Разом переможемо!", - йдеться у його дописі.

За його словами, за останній тиждень українські військові:

зруйнували п’ять ділянок доріг, які вели до державного кордону з Білоруссю;

утворили більше 60 лісових завалів, які заміновано;

заклали більше 2,5 тисячі протитанкових мін;

"Вагнерівці" у Білорусі: чи є загроза нападу

Нагадаємо, у ГУР зауважили, що найманці ПВК "Вагнера" продовжують прибувати до сусідньої Білорусі, там вони можуть влаштовувати провокації. Як вважає представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, що провокацічї - це одне з їхніх завдань перебування там: постійно нервувати своїх сусідів, членів ЄС і НАТО. Зокрема, відволікати на північний кордон українські сили і засоби.

У ДПСУ розповіли, що станом на 22 липня у Білорусі перебувають приблизно 5 тисяч "вагнерівців", а ситуація по лінії кордону залишається повністю контрольованою прикордонними. Прикордонники наголосили, що така кількість найманців ПВК "Вагнер" загрози не становить.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Вагнерівці" розпочали навчання в Білорусі! Пригожин виступив із заявою.

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