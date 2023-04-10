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Для чого Росії створювати спільне угруповання військ із Білоруссю: експерт розкрив підступний план Путіна

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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Для чого Росії створювати спільне угруповання військ із Білоруссю: експерт розкрив підступний план Путіна

Фото: Associated Press

Таким чином Росія втягне війська Білорусі у війну проти України.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що РФ хоче створити об'єднані збройні сили з Білоруссю, щоб позбавити Лукашенка права віддавати накази.

Про це він сказав в ефірі одного із телеканалів. 

"Росія вимагає від Лукашенка терміново почати формування спільного угруповання військ союзної держави. Відповідно до всіх домовленостей об'єднані збройні сили союзної держави будуть підпорядковані Генеральному штабу РФ. І Лукашенко не буде мати впливу віддавати накази цим військам", - пояснив Жданов.

Зустріч Лукашенко та Шойгу 10 квітня

У понеділок, 10 квітня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провів зустріч із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу у Мінську. Головними темами переговорів були забезпечення безпеки та гарантії для Білорусі від Росії, а також бойова підготовка та злагодження спільного угруповання військ.

Лукашенко заявив, що під час перемовин Путін повністю підтримав його щодо прохання про гарантії безпеки для Білорусі і у майбутньому буде розроблений відповідний документ.

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Дата публікації
Перегляди
1568
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