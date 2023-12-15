Для “другої армії світу” скопіювали український морський дрон "Малюк": фото

Хоча російський "Одуванчик" конструктивно дуже схожий на українську модель, він має суттєві відмінності.

Російське підприємство військово-промислового комплексу KMZ створило ударний морський безпілотник "Одуванчик", який своєю конструкцією нагадує власну розробку СБУ — дрон “Малюк”.

Про це повідомляє сайт “Мілітарний” з посиланням на російських пропагадистів.

Міністерство оборони РФ уже замовило на Кінгісеппському машинобудівному заводі (KMZ) 10 нових безпілотників для проведення випробувань. Випробовувати їх збираються на війні проти України.

Хоча російський "Одуванчик" конструктивно дуже схожий на українську модель морського дрона, повністю скопіювати його росіянам не вдалося.

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На корпусі “Одуванчика” відсутні оптичні пристрої спостереження та наведення на ціль, а це, ймовірно, не дозволить використовувати безпілотник проти маневрених надводних цілей. Можна припустити, що його призначенням стане нанесення ударів по статичних об’єктах - мостах та інфраструктурі портів.

Також на борту не помічено антен засобів зв’язку, тож незрозуміло як відбуватиметься його управління без супутникового зв’язку. Можна припустити, що росіяни для цього використали інерційну систему з корекцією за сигналами GPS, як у безпілотниках Shahed-136. Також не можна виключати ймовірність використання дронів-ретрансляторів зв’язку.

Існує ще декілька розбіжностей.

У KMZ заявляють, що виготовлений на підприємстві дрон може нести бойову частину або інше корисне навантаження вагою до 600 кілограмів. Український безпілотник SeaBaby, яким було уражено Кримський міст у липні 2023 року, мав на борту 850 кг вибухівки.

Російський безпілотник може долати відстань у 200 кілометрів на швидкості до 80 км/год. Швидкість руху майже така ж, як в українського дрона Magura V5, однак за дальністю дії він значно поступається. Не виключено, що росіяни запускатимуть свої дрони із суден вже у морі.

Нагадаємо, що морські надводні дрони SeaBaby успішно атакували Кримський міст, а також російський десантний корабель "Оленегорський горняк" і танкер "SIG".

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