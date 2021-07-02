Для кращого захисту: німецькі вчені радять змішувати AstraZeneca з іншими COVID-вакцинами

Для кращого захисту: німецькі вчені радять змішувати AstraZeneca з іншими COVID-вакцинами

Поєднувати препарати радять "незалежно від віку".

Комітет з вакцинації Німеччини рекомендував усім, хто отримав першу дозу COVID-вакцини від AstraZeneca, перейти на ін'єкції препаратами від Pfizer або Moderna для кращого захисту від коронавірусу.

Про це повідомляє The Guardian.

Згідно з дослідженням німецьких вчених, імунна відповідь "однозначно краща", коли після щеплення пацієнт обирає для другої дози мРНК-вакцину замість повторного уколу AstraZeneca.

Поєднувати препарати радять "незалежно від віку" і з мінімальною перервою в чотири тижні між двома ін'єкціями.

Нагадаємо, що векторні вакцини, зокрема AstraZeneca і Johnson & Johnson, використовують не сам вірусний антиген, а генетичну інструкцію, щоб клітина сама синтезувала його і викликала імунну реакцію.

У мРНК-вакцин же головним компонентом є молекула матричної РНК, у якій записана інформація про збудник COVID-19. Потрапляючи до організму, фрагмент генетичного коду коронавірусу "зустрічається" із вірусом, після чого формується імунітет.

Зауважимо, що канцлерка Німеччини Анґела Меркель отримала другу дозу вакцини від коронавірусу Moderna, хоча першого разу політкиня щепилася шведсько-британським препаратом AstraZeneca.

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