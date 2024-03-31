"Для нас це дуже вигідно": Буданов висловився про рейд російських добровольців

Очільник ГУР Кирило Буданов висловився про рейди Легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та батальйону "Сибір" на території Росії. Він наголосив, що це станом на зараз для нас дуже вигідно, адже добровольці змогли розтягнути угруповання росіян, відволікти їхні сили з боїв на фронті на оборону своїх прикордонних рубежів.

Про це він сказав в ефірі телемарафона.

"Стосовно діяльності ЛСР, РДК, "Сибір" і інших добровольчих формувань – вони воюють за свою державу. Дещо їм вдається, дещо не вдається, але вони не полишають своєї роботи. Це другий рік поспіль в одному і тому самому місці відбуваються події, що говорить про систематичність їх підходу. Коли зміниться ситуація на фронті, їм стане легше просуватись далі і добиватися своєї мети", - додав він.

Буданов додав, що в той час, коли йде максимальна напруга на фронті в Україні, полегшиться ситуація для діяльності російських добровольчих формувань по відновленню, відбиттю своєї держави.

За його словами, коли радикально почнуться зміни, і Росія буде змушена відходити, відступати, вони також зроблять свою справу.

Очільник ГУР також погодився, що добровольцям подекуди вдалося зірвати так званий процес "виборів" президента Росії.

"Бєлгородська область показала офіційно один з найвищих показників за кількістю голосуючих. До речі, вони не приховують цього. Була оголошена в прикордонні примусова евакуація, в самому місті Бєлгород – добровільна евакуація, яка продовжується і зараз, людей активно звідти вивозять. Всі бачили, що вулиці Бєлгорода були порожні в той день. А ЦВК показав одну з найвищих явок у РФ. Так питання – вони зірвали вибори в тому регіоні чи ні? Очевидно, що зірвали. Це досить позитивно для нас, що Росія показує на чорне біле", - зауважив Буданов.

Буданов також відповів, чи можуть зараз російські добровольці дійти до Москви.

"Зараз вони до Москви зі зброєю в руках на жаль не можуть дійти. У цьому я певен. Але з часом. коли ситуація буде це дозволяти, вони свою роль зіграють", - резюмував Кирило Буданов.

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Нагадаємо, Буданов прокоментував слова Макрона щодо наступу окупантів на Київ.

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