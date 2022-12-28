"Для нас це немислимо, для Москви - так": в Італії висловилися, чому РФ може вдатися до ядерного удару

Рим буде надалі надавати військову допомогу Україні.
Італійський міністр оборони Гвідо Крозетто вважає, що Росія таки може вдатися до ядерного удару у разі загрози поразки. Мовляв, така небезпека потенційно існує, хоча і дуже малоймовірна.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Il Fatto Quotidiano.
"Застосування тактичної ядерної енергетики планується Росією. Для нас це немислимо, а для Москви - так, якщо буде пройдена точка неповернення, якщо вони ризикують зазнати поразки", - наголосив голова міністерства.
Крозетто запевнив, що Рим буде надалі надавати військову допомогу Україні. Він наголосив, що Київ просить про допомогу в захисті від повітряних атак на цивільні об'єкти. За його словами, "якщо це можливо, ми, безумовно, допоможемо їм захистити себе".
"Ви не знайдете ракети в супермаркеті, як баночку "Нутелли", це складні системи, для яких потрібен тривалий час виробництва. Ви не можете сказати: добре, завтра я піду і куплю сотню ракет. Їх немає. Тому, якщо ми даємо Україні системи ППО, ми повинні взяти їх зі своїх запасів, і ми повинні зробити це, не позбавляючи захисту себе, і з упевненістю в якості", - додав міністр оборони Італії.
Нагадаємо, італійська прем'єр-міністерка Джорджія Мелоні закликала громадян щодня на годину вимикати джерела енергії на знак солідарності з українцями. Вона також пообіцяла також постачати зброю Україні.
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