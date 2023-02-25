Для поліцейських у Москві купують броньовані ікони з молитвами

Ікони повинні забезпечувати захист від куль, витримувати мороз, спеку та дощ.

Для потреб московської поліції вирішили закупити бронепанелі з іконами та молитвами.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на запит господарського управління МВС по Москві на офіційному сайті державних закупівель.

Загалом для московських поліцейських придбають по 37 бронепанелей із зображеннями Георгія Побідоносця, Архангела Михайла та Казанської ікони Божої Матері – з відповідною молитвою на кожній з них.

Ікони та текст молитви повинні надрукувати на зеленій підкладці з коричневою рамкою та запакувати в індивідуальну картонну коробку з прозорою кришкою із пластику. Розмір кожної бронепанелі – 16 на 12 сантиметрів із товщиною сім міліметрів.

Відповідно до запиту, броньовані ікони повинні забезпечувати захист від куль, витримувати мороз, спеку та дощ.

Закупівля завершиться 1 березня 2023 року.

Нагадаємо, привітання російських загарбників зі святом "дня захисника вітчизни" президент РФ Володимир Путін розпочав чомусь із згадки про найвідомішу християнську молитву "Отче наш".

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