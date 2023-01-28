Для російської зброї використовують виготовлені в Нідерландах мікрочипи: як вони потрапляють в РФ — розслідування

Розслідувачі встановили, що існує схема, за якою група китайських компаній отримує нідерландські чипи та експортує їх до Росії.

Попри запроваджені санкції, які забороняють постачати в Росію високотехнологічні комплектувальні, що можуть застосовуватися для виготовлення зброї, мікрочипи, які виготовляють компанії у Нідерландах, потрапляють щонайменше до трьох російських оборонних підприємств.

Це встановили розслідувачі програми Nieuwsuur нідерландської державної телерадіокомпанії NOS.

У розслідуванні встановили, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну до грудня 2022 року до Росії було ввезено мільйони мікрочипів нідерландського виробництва.

Попри жорсткі санкції, протягом останніх місяців не спостерігається зниження експорту.

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Для постачання в Росію високотехнологічних компонентів, потрібних для виготовлення зброї, використовують схему, за якою група китайських компаній отримує чипи з Нідерландів та експортує їх до РФ. Одна з таких компаній уже входить до санкційного списку США через постачання для російського оборонного комплексу.

За інформацією журналістів, кількасот постачань здійснено до трьох російських компаній, пов’язаних з оборонними підприємствами.

Відомо, що в Нідерландах діють провідні компанії в секторах напівпровідників і мікросхем, зокрема NXP і ASML. У розслідуванні стверджується, що мікрочипи NXP нещодавно були знайдені на полі бою в Україні.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2022 року Мінфін США запровадив санкції щодо 10 російських компаній, які працюють на військову промисловість країни-агресорки. Серед них підприємства, які займаються розробкою та виробництвом систем управління стрільбою крилатими та балістичними ракетами.

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