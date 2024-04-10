Для розгортання бригади Бундесверу: Німеччина планує відправити 35 танків Leopard 2 до Литви – Die Welt

Бригада в Литві має бути остаточно сформована 2025 року.

У Німеччині мають намір замовити додаткове виробництво танків для розгортання бригади Бундесверу в Литві.

Про це повідомило видання Die Welt.

Міністерство оборони Німеччини проінформувало бюджетний комітет Бундестагу про необхідність замовлення 35 додаткових основних бойових танків Leopard 2 із найновішим варіантом озброєння A8. Досі було замовлено лише 18, щоб компенсувати відповідні постачання Україні.

Як повідомляє Welt, у самому міністерстві не стали коментувати це і послалися на конфіденційність оборонних угод.

"Якщо бойові танки справді будуть замовлені для бригади в Литві зараз, це буде правильним кроком, хоча й запізнілим з точки зору термінів", - сказав у коментарі виданню член бюджетного комітету Інго Гедехенс.

Термін постачання Leopard 2 становить близько двох років. Бригада в Литві має бути остаточно сформована у 2025 році, а досягти стану повної боєздатності до 2027 року. Вона має на меті зміцнити оборону східного флангу НАТО від можливих російських атак.

Нагадаємо, реальна сума військової допомоги Німеччини для України виявилася набагато меншою, ніж стверджують у Берліні. Це значно менше, аніж 28 млрд євро, про які казали у Німеччині.

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