Для розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі використали старий мем із картою поділу України: фото

Експерти називають появу на одному з найпопулярніших польських форумів дописів антиукраїнського змісту проявом російської інформаційної війни.

На популярному польському сайті Wykop останніми днями з’явилися десятки постів із хештегом #ukraina, в яких висміюють українських робітників у Польщі, називають Україну “штучною країною без історії” та публікують стару карту, якою свого часу польські телевізійники ілюстрували провокаційні заяви одіозного російського політика Володимира Жириновського.

Про це повідомили на сайті польського телеканалу tvn24.

Як зауважили опитані виданням експерти, на популярному польському Інтернет-форумі від 18 до 20 січня було опубліковано понад 180 постів із хештегом #ukraina, які були фальшивими та явно антиукраїнськими.

Зокрема, тут з’явилися такі повідомлення про Україну: “Для тебе штучна країна без історії. Для мене теж”; “Коли ти нарешті не знаєш, поляк ти чи росіянин, то вибираєш найгірші якості з обох і створюєш свою незалежну країну”. Є також згадки про українців, які працюють у Польщі, наприклад, опис “типового” дня українського заробітчанина містить такі пункти: “6:00 - 18:00 працювати на поляка за 5,50 на годину” та “21:30 - 23:00 випивати найдешевшу горілку з 6 українцями в номері”.

Окрім того, під цим хештегом опублікували карту потенційного поділу значної частини України між Польщею та Росією.

wykop.pl

Як з’ясували аналітики, ця карта не нова, а дещо змінена версія карти, створеної в 2015 році Telewizja Polska. Польські телевізійники ілюстрували нею заяву депутата російської думи Володимира Жириновського, який запропонував розділити частину України між Польщею та Росією.

Пізніше цю ж карту використало у своїй дезінформації російське телебачення , яке припускало, що це була офіційна карта поділу України, підготовлена поляками та представлена на громадському телебаченні.

На думку аспіранта Ягеллонського університету, засновника Центру досліджень сучасного середовища безпеки Міхала Марека, який спеціалізується на російській та антиукраїнській дезінформації, такі публікації є проявом російської інформаційної війни, які мають на меті стимулювати неприязнь до українців у поляків.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда підписав низку указів, якими передбачається спрощення працевлаштування іноземних громадян, зокрема, українців.

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