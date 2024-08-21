Для стримування Китаю: Байден затвердив секретну ядерну стратегію США - NYT

У Білому домі офіційно не оголошували, що президент схвалив нову стратегію.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден схвалив новий засекречений ядерний стратегічний план США, який переорієнтовує стратегію стримування на швидке збільшення ядерного арсеналу Китаю.

Про це пише видання The New York Times.

Видання пише, що за прогнозами Міноборони США протягом десяти років резерви КНР у сфері ядерної зброї будуть конкурувати за розміром і різноманітністю з американськими і російськими запасами.

У Білому домі офіційно не оголошували, що президент схвалив переглянуту стратегію під назвою "Управління з використання ядерної зброї", яка також має на меті підготувати Сполучені Штати до можливих скоординованих ядерних викликів з боку Китаю, Росії та Північної Кореї.

Даний документ є настільки засекреченим, що не має жодної електронні копії і зберігається лише у кількох паперових примірниках в обмеженого кола представників американського керівництва. Але у нещодавніх виступах двоє високопосадовців натякнули на можливу зміну стратегії США щодо ядерного потенціалу Китаю.

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Байден нещодавно видав оновлене керівництво із застосування ядерної зброї, яке враховує наявність кількох ядерних супротивників", - заявив ядерний стратег з Массачусетського технологічного інституту, який працював у Пентагоні.

Він стверджує, що "настанови щодо озброєнь пояснюють" значне збільшення розміру і різноманітності ядерного арсеналу Китаю.

У червні старший директор з контролю над озброєннями і нерозповсюдженням Ради національної безпеки Пранай Вадді також посилався на цей документ, в якому вперше детально проаналізовано, чи готові Сполучені Штати реагувати на ядерні кризи, що спалахують одночасно або послідовно, із застосуванням комбінації ядерної і неядерної зброї.

Нова стратегія, за словами пана Вадді, підкреслює "необхідність стримування Росії, КНР і Північної Кореї одночасно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Держдепі США прокоментували чергову заяву РФ про використання ядерної зброї.

Крім того, ми також інформували, що у РФ запустили новий фейк про Україну і ядерну зброю.

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