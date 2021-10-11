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Для створення "Супутника V" шпигуни Кремля викрали формулу AstraZeneca - ЗМІ

Для створення "Супутника V" шпигуни Кремля викрали формулу AstraZeneca - ЗМІ

Associated Press

Представник Служби безпеки Британії зазначив, що вони володіють доказами привласнення важливих даних.

Один зі шпигунів російського президента Володимира Путіна викрав формулу вакцини від коронавірусу AstraZeneca у Великої Британії. Дані використали для створення власного препарату.

Про це заявив представник Служби безпеки Британії, повідомляє The Sun.

"Російський "Супутник" використовує технологію, аналогічну розробленій в Оксфорді вакцині", - зазначив він.

Зі свого боку міністр внутрішніх справ Британії Деміан Хіндс сказав, що в світі існує державна діяльність, спрямована на промислове і економічне шпигунство.

Нагадаємо:

  • Велика Британія, Сполучені Штати Америки і Канада звинуватили Росію у спробі викрасти інформацію у дослідників, які розробляють вакцину від коронавірусу. Розвідники вважають, що РФ мала намір викрасти інтелектуальну власність, а не підірвати дослідження. 

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