Для створення "Супутника V" шпигуни Кремля викрали формулу AstraZeneca - ЗМІ

Представник Служби безпеки Британії зазначив, що вони володіють доказами привласнення важливих даних.
Один зі шпигунів російського президента Володимира Путіна викрав формулу вакцини від коронавірусу AstraZeneca у Великої Британії. Дані використали для створення власного препарату.
Про це заявив представник Служби безпеки Британії, повідомляє The Sun.
"Російський "Супутник" використовує технологію, аналогічну розробленій в Оксфорді вакцині", - зазначив він.
Зі свого боку міністр внутрішніх справ Британії Деміан Хіндс сказав, що в світі існує державна діяльність, спрямована на промислове і економічне шпигунство.
Нагадаємо:
- Велика Британія, Сполучені Штати Америки і Канада звинуватили Росію у спробі викрасти інформацію у дослідників, які розробляють вакцину від коронавірусу. Розвідники вважають, що РФ мала намір викрасти інтелектуальну власність, а не підірвати дослідження.