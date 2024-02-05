"Для терактів у Воронежі": у Грузії затримали вантаж з вибухівкою, яку нібито везли з Одеси до РФ

Служба державної безпеки Грузії заявила, що затримала вантаж з шести вибуховими пристроями, частину з яких нібито везли з Одеси до Воронежа "для здійснення терактів".

Про це йдеться в заяві грузинської спецслужби.

За даними спецслужб Грузії, вибухівку начебто привезли з Одеси через Румунію, Болгарію та Туреччину до Грузії 19 січня 2024 року на автомобілі, що належить громадянину України.

"Процес подальшого переміщення посилки ​​контролювався співробітниками контртерористичного центру. Основною метою зазначених слідчих дій було встановлення замовників та додаткових осіб, які могли бути причетними до перевезення зазначеного вантажу, а також визначення маршруту переміщення вибухових пристроїв та цілей їх кінцевого використання", - йдеться у повідомленні.

Як стверджує спецслужба Грузії, пізніше замовник змінив рішення: один контейнер з трьома вибуховими пристроями спробувати вивезти до Воронежа через КПП "Дар'ял", а другий контейнер – з трьома вибухівками – залишити у Тбілісі.

"У всіх шести окремих ящиках вибухового пристрою було встановлено однакову кількість електронних таймерів спрацьовування, в яких уже був запрограмований час спрацьовування", - заявили спецслужби.

За даними Служби держбезпеки Грузії, до ввезення вибухівки причетні сім грузинів, три українці та два вірмени. Організував усе нібито громадянин України, кандидат у місцеві депутати Одеської області у 2020 році від партії "Слуга народу" Андрій Шарашидзе, який родом із міста Батумі.

Шарашидзе, за заявою грузинської спецслужби, активно стежив за переміщенням вибухових пристроїв, а от вищезгадані люди, ймовірно, не знали про вибухівку та капсули-детонатори, які були встановлені в акумуляторах автомобіля.

У Грузії кажуть, що загальна вага вибухівки складає 14 кг. У контейнерах була вибухівка С-4 військового виробництва з детонаторами. Усі шість пристроїв були виготовлені спеціалістом високого рівня та "розраховані на широкий спектр руйнувань".

Як заявила грузинська спецслужба, деталі цієї справи "дають підстави підозрювати", що грузинську територію та грузинських громадян залучили до всього цього процесу, щоб звинуватити Грузію у терористичних актах, які нібито могли бути здійснені цією вибухівкою.

Україна поки не коментувала цю ситуацію.

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