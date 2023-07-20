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Для захисту українських портів: у Білому домі озвучили мету нового пакету оборонної допомоги

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Для захисту українських портів: у Білому домі озвучили мету нового пакету оборонної допомоги

Оборонна допомога США повинна захистити українські порти від російських ракет

Сполучені Штати продовжать підтримувати зусилля України задля забезпечення доступу зерна на міжнародні ринки.

Новий пакет американської оборонної допомоги Україні містить засоби, які допоможуть посилити безпеку портів в умовах російських обстрілів.

Про це у середу, 19 липня, сказала на брифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

За її словами, серед багатьох видів зброї та оснащення в новому пакеті містяться засоби, які мають посилити захищеність портової інфраструктури України в умовах, коли Росія вийшла  із "зернової угоди" та поновила атаки на портові міста.

Карін Жан-П’єр наголосила, що Сполучені Штати продовжать підтримувати зусилля України задля забезпечення доступу зерна на міжнародні ринки. 

Речниця Білого дому відзначила також внесок інших країн регіону, зокрема Румунії, у покращення сухопутного доступу для українського зерна на міжнародні ринки.

Окрім того, Жан-П’єр нагадала про заяву адміністраторки USAID Саманти Пауер щодо намірів США виділити сотні мільйонів доларів на підтримку українських агропідприємств, надання позик, грантів для бізнесу тощо.

“Ми продовжимо допомагати Україні не лише в короткостроковій, а й у довгостроковій перспективі”, - запевнила речниця Білого дому.

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Нагадаємо, 19 липня США оголосили про новий пакет військової допомоги для українських військових на суму в 1,3 млрд доларів. До пакету увійшли, зокрема, засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.

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Дата публікації
Перегляди
43
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