Для захисту українських портів: у Білому домі озвучили мету нового пакету оборонної допомоги

Новий пакет американської оборонної допомоги Україні містить засоби, які допоможуть посилити безпеку портів в умовах російських обстрілів.

Про це у середу, 19 липня, сказала на брифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

За її словами, серед багатьох видів зброї та оснащення в новому пакеті містяться засоби, які мають посилити захищеність портової інфраструктури України в умовах, коли Росія вийшла із "зернової угоди" та поновила атаки на портові міста.

Карін Жан-П’єр наголосила, що Сполучені Штати продовжать підтримувати зусилля України задля забезпечення доступу зерна на міжнародні ринки.

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Речниця Білого дому відзначила також внесок інших країн регіону, зокрема Румунії, у покращення сухопутного доступу для українського зерна на міжнародні ринки.

Окрім того, Жан-П’єр нагадала про заяву адміністраторки USAID Саманти Пауер щодо намірів США виділити сотні мільйонів доларів на підтримку українських агропідприємств, надання позик, грантів для бізнесу тощо.

“Ми продовжимо допомагати Україні не лише в короткостроковій, а й у довгостроковій перспективі”, - запевнила речниця Білого дому.

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Нагадаємо, 19 липня США оголосили про новий пакет військової допомоги для українських військових на суму в 1,3 млрд доларів. До пакету увійшли, зокрема, засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.

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