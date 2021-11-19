Для зміцнення власних територій: Естонія тимчасово заборонила польоти біля кордону з РФ

Польоти будуть заборонені від 19 листопада до 26 листопада.
Рада транспорту Естонії ухвалила встановити тимчасову заборону на польоти як пілотованих, так і безпілотних літальних апаратів на східному і південно-східному кордоні з Росією. Заборона діятиме від 19 листопада до 26 листопада.
Про це повідомляє пресслужба Департаменту транспорту Естонії.
"Створення тимчасових заборонених зон необхідно у зв'язку з діяльністю Департаменту поліції і прикордонної охорони і Сил оборони щодо зміцнення об'єктів тимчасового прикордонного переходу між Естонською Республікою і Російською Федерацією", - йдеться в заяві Департмаенту транспорту Естонії.
Нагадаємо, через кризу з мігрантами, яка виникла на польсько-білоруському кордоні, польська влада повідомила про призупинення вантажного сполучення з Білоруссю в залізничному пункті пропуску "Кузниця".
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