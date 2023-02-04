"Для звільнення усіх окупованих територій": у Пентагоні підтвердили передавання Україні далекобійних ракет GLSDB

За інформацією іноземних ЗМІ, ці боєприпаси матимуть такий самий вплив на перебіг бойових дій, як раніше HIMARS.

У Міноборони США підтвердили, що передадуть Україні у новому пакеті військової допомоги далекобійних ракет GLSDB для "звільнення своїх територій".

Про це повідомляє на брифінгу прессекретар Пентагону, бригадний генерал ВПС США Патрік Райдер.

"Ми передаємо GLSDB, які дозволять Україні відвойовувати свої території", - зазначив бригадний генерал.

На уточнювальне запитання журналістів, чи передбачає передача далекобійних ракет GLSDB використання їх для ударів по військових об'єктах у Криму, він відповів: "Україна самостійно повинна вирішувати, які операції проводити для звільнення своїх територій від окупантів".

Далекобійні GLSDB: що відомо про ракети

Ракети GLSDB можуть вражати цілі на 150 кілометрів, які розроблені американською компанію Boeing та шведською Saab. Це майже вдвічі перевищує можливості GMLRS для HIMARS. За інформацією іноземних ЗМІ, ці боєприпаси матимуть такий самий вплив на перебіг бойових дій, як раніше HIMARS.

Зазначається, що GLSDB можна стріляти з установок, таких як система HIMARS, яку США вже поставили Україні. Ракета також має передові системи відстеження, щоб зробити її більш точною.

Боєприпаси оснащені крилами, що розкладаються в повітрі, та ракетним двигуном, що забезпечує додаткову дальність польоту. Це дозволяє точно націлювати ракету, якщо вона буде запущена з літака, не наражаючи пілота на ризик. GLSDB використовує інерціальну систему наведення та наведення за допомогою GPS.

Нагадаємо, на думку військового оглядача та ветерана російсько-української війни Олексія Гетьмана, американські ракети GLSDB виробництва компаній Boeing та Saab Group з дальністю ураження 150 км, які будуть передані Україні в цьому пакеті військової допомоги США, можуть якщо не зірвати, то значно пригальмувати наступ російських військ, який готує Кремль.

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