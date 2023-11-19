Для звільнення заручників ХАМАСу залишилося узгодити "кілька деталей" – Катар

У Білому домі заявили, що "наполегливо" працюють над угодою.

Угода про звільнення заручників, викрадених бойовиками ХАМАСу під час атаки на Ізраїль, тепер залежить лише від "незначних" практичних питань.

Про це заявив прем’єр-міністр Катару в неділю в Досі у присутності верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепом Борреллем, пише Рolitico.

Прем’єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман аль-Тані назвав проблеми, з якими стикається угода, "практичними та матеріально-технічними".

Він прокоментував ситуацію після того, як Білий дім заперечив досягнення угоди про звільнення 50 заручників в обмін на п’ятиденну паузу у бойових діях з боку Ізраїлю. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу також спростував досягнення угоди.

У переговорах щодо укладення угоди "час від часу протягом останніх кількох тижнів відбувалися злети і падіння".

Тепер я більш упевнений, що ми достатньо близькі до досягнення угоди, яка зможе безпечно повернути людей додому", — додав прем’єр-міністр Катару.

Що кажуть у США про звільнення заручників ХАМАСу

Адміністрація президента США Джо Байдена заявила, що Вашингтон "наполегливо працює" над досягненням угоди між Ізраїлем і ХАМАС.

"Ми ще не досягли угоди, але ми продовжуємо наполегливо працювати над нею", — написала в соціальних мережах речниця Ради національної безпеки Адрієнн Уотсон.

"Ми ближче, ніж були, до досягнення остаточної угоди", — сказав заступник радника з національної безпеки США Джон Файнер.

Тим часом Нетаньягу неодноразово заявляв, що не погодиться на припинення вогню, доки не будуть звільнені всі заручники.

Катар, де розташовано політичний офіс ХАМАСу і який пожертвував мільйони доларів фінансової допомоги Газі, був залучений до посередництва, що призвело до звільнення чотирьох заручників у жовтні.

"Я дуже ціную конструктивну роль, яку Катар відіграє… у зміцненні миру та стабільності", — сказав Боррель на пресконференції у коментарі щодо "ключового посередника" перемовин — Катару.

Нагадаємо, ТСН.ua повідомляв раніше,що лідери терористичного угруповання ХАМАС ведуть розкішне життя і не відмовляють собі у лімузинах, віллах та приватних літаках. Ватажки бойовиків кілька десятиліть контролюють усі фінансові потоки Гази.

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