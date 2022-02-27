Dmarket, майданчик для торгівлі NFT, анулював рахунки користувачів із Росії та Білорусі, а всі кошти відправив Україні

Dmarket, майданчик для торгівлі NFT, анулював рахунки користувачів із Росії та Білорусі, а всі кошти відправив Україні

Українській армії передано близько 4,5 млн доларів.

Dmarket, майданчик для торгівлі NFT та In-game Metaverse items, анулював усі рахунки користувачів із Росії та Білорусі.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Продовжуємо отримувати неймовірні новини. Dmarket, майданчик для торгівлі NFT та In-game Metaverse items, анулював усі рахунки користувачів із Росії та Білорусі. Кошти були відправлені на підтримку української армії. А це — $4,5 млн. Справжні союзники!" — написав Федоров.