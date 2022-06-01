Дмитро Гордон шокував відео, де маленький росіянин жорстоко б'є свою виховательку

Український журналіст та ведучий Дмитро Гордон оприлюднив приголомшливе відео, зняте в одному з дитячих садочків у Росії.

На ролику, яким Дмитро Гордон поділився на сторінці в Instagram, видно, як просто під час заняття маленький росіянин кидається на свою виховательку та починає її жорстоко бити. При чому, робить він це доволі професійними ударами.

"Російський дитячий садок – бійців загартовують з дитинства", - підписав відео Гордон.

Підписники сторінки журналіста були шоковані побаченим: "Що ж там вдома відбувається?..", "Видно, що батько вдома на матері прийоми показував, ось і малий у садочку майстер-клас показав", "Скільки терпіння у виховательки", "Нове покоління визволителів".

Нагадаємо, тим часом у Росії почали продавати іграшкові машинки із нацистською символікою "Z" – символом російського вторгнення до України. У РФ дітям продовжують прищеплювати любов до війни, нацизму і загарбництва. А до цього ми писали про те, що у Росії у продажі з'явилися камуфляжні комбінезони для немовлят.

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