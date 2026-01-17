ДНК-аналіз заради розваги обернувся сімейною драмою: що трапилось

Аналіз / © iStock

Звичайний подарунок від дружини, зроблений заради розваги, за лічені хвилини перевернув життя чоловіка з ніг на голову. Після проходження домашнього ДНК-тесту він дізнався правду про своє походження, до якої виявився абсолютно не готовим.

Про це пише видання The Mirror.

Про свою історію 34-річний чоловік розповів у соціальній мережі Reddit, зізнавшись, що результати аналізу ДНК стали для нього емоційним ударом і поставили під сумнів усе, що він знав про власну родину.

Подарунок «для цікавості», який змінив усе

За словами чоловіка, його дружина, якій 29 років, подарувала йому набір для домашнього ДНК-тестування як невинну розвагу — подружжя хотіло більше дізнатися про своє коріння та сімейну історію. Вони не очікували, що результати відкриють болісні таємниці.

Чоловік зізнався, що раніше ніколи не проходив генетичних тестів. Під час служби в армії він уникав таких процедур через побоювання, що ДНК-дані можуть потрапити до третіх осіб або бути використані у військових цілях.

З дитинства він вважав, що по батьковій лінії має французьке та нідерландське походження, а по материнській — португальське та шведське.

Чоловік також розповів, що все життя чув жарти про свою зовнішність. Він мав темніший колір шкіри, тоді як його брати й сестри були світлошкірими. Це зазвичай пояснювали португальським корінням родини, де темна шкіра — не рідкість.

Його часто помилково вважали представником різних національностей, але з роками він просто перестав звертати на це увагу.

Після Дня подяки подружжя відправило зразки ДНК на аналіз. Результати надійшли минулого тижня. Дружина відкрила свої першою — її дані повністю збіглися з очікуваннями.

Чоловік переглянув свої результати потайки й був приголомшений: жодних слідів французького чи нідерландського походження.

Материнська лінія справді виявилася португальською та англійською, але батьківська сторона показала іспанське та пуерториканське походження — етнічну приналежність, про яку він ніколи не чув у контексті свого батька.

Коли дружина побачила результати, вона пожартувала, що «завжди знала», що він має латиноамериканське коріння. Проте справжній удар чекав попереду.

Переглядаючи список генетичних збігів, чоловік виявив зведеного брата по батьківській лінії. Спершу він не повірив у це й припустив, що, можливо, його батько мав роман після розлучення й просто не знав про дитину.

Його батьки розлучилися, коли він був ще маленьким, тож така версія здавалася логічною.

Однак після розмови з чоловіком, якого він усе життя вважав батьком, з’ясувалася правда.

За словами автора допису, батько відповів йому тремтячим голосом і зізнався, що не є його біологічним батьком. Чоловік розповів, що дізнався про це ще у 2004 році — мати повідомила йому правду, але він не зміг її прийняти й довгі роки жив із цим тягарем.

Батько також сказав, що не знає, хто є біологічним батьком хлопця і що саме сталося в минулому.

Після цього чоловік звернувся до матері, сподіваючись отримати пояснення. Проте її відповідь виявилася розмитою й болісною.

За його словами, мати сказала, що в той період жила у складних умовах, спілкувалася з «поганою компанією» та зловживала алкоголем, через що не пам’ятає деталей того, що сталося.

Чоловік зізнався, що ця розмова лише погіршила його стан, адже їхні стосунки й раніше були напруженими. Він вважає, що мати так і не взяла відповідальність за те, як поводилася з ним у дитинстві, і зараз знецінила його почуття.

Не знаючи, як упоратися з відкриттям, чоловік звернувся до користувачів соцмереж по підтримку. Він написав, що почувається розгубленим, злим і глибоко засмученим.

Дружина також важко переживає ситуацію й звинувачує себе в тому, що наполягла на тесті. Чоловік зізнався, що не має з ким обговорити це в реальному житті.

У коментарях інші користувачі поділилися схожими переживаннями. Дехто розповів, що дізнався про своє усиновлення або про нерідного батька лише у зрілому віці — також завдяки ДНК-тестам.

Один із коментаторів зазначив, що правда може бути болісною, але з часом вона допомагає прийняти реальність і рухатися далі.

