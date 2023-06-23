До 11-го пакету санкцій Євросоюзу потрапила низка російських пропагандистів: список

Група Макфола-Єрмака продовжить працювати над посиленням санкцій проти російської пропаганди.
До 11-го пакету антиросійських санкцій Євросоюзу на пропозицію групи Макфола-Єрмака потрапили пропагандисти та «воєнкори» російського терористичного режиму.
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Серед них, зокрема:
- Андрій Медведєв — член «робочої групи спеціальної військової операції», створеної указом Путіна; заступник голови Московської Думи, журналіст, заступник генерального директора ВГТРК.
- Євген Поддубний — член «робочої групи спеціальної військової операції», створеної указом Путіна; журналіст, «воєнкор» ВГТРК.
- Сергій Карганов — російський політолог, почесний голова президії Ради із зовнішньої та оборонної політики.
- Семен Пегов — російський військовий блогер, керівник пропагандистського ресурсу WarGonzo. Він часто з'являється в російських державних ЗМІ.
- Олександра Костеріна (Кошарницька) — перша заступниця генерального директора, головна редакторка НТВ.
- Ольга Бєлова — пропагандистка телеканалу ЗС РФ «Звезда». Ведуча головних програм телеканалу.
- Андрій Кондрашов — перший заступник генерального директора Всеросійської телерадіокомпанії (ВГТРК).
- Михайло Леонтьєв — пропагандист Першого каналу.
- Ріфат Сабітов — заступник генерального директора Всеросійської телерадіокомпанії (ВГТРК).
- Віктор Синєок — кореспондент — оглядач Мультимедійного інформаційного центру «Известия», проєкту холдингу «Національна медіа група», що надає інформаційні послуги телеканалу РЕН ТВ, 5 каналу та газеті «Известия».
- Борис Яновський — пропагандист і генеральний продюсер каналу «Звезда».
- Антон Златопольський — перший заступник генерального директора Всеросійської телерадіокомпанії (ВГТРК).
Єрмак заявив, що хоча ці пропагандисти потрапили під санкції, в Росії їх набагато більше, і проти них також потрібно запровадити санкції.
"Це добре, але пропагандистів значно більше, і потрібні додаткові санкції проти інших. Маємо також говорити про такі обмеження для них, які не даватимуть можливості навіть відпочивати в ЄС", — заявив Єрмак.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що очільник Офісу президента України Андрій Єрмак пояснив, як 11-й пакет санкцій вплине на здатність РФ бити по Україні.
Крім того, ми раніше інформували, що посли країн-членів Євросоюзу погодили 21 червня 11-й пакет санкцій проти Росії за її вторгнення до України.
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