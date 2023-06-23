До 11-го пакету санкцій Євросоюзу потрапила низка російських пропагандистів: список

До 11-го пакету антиросійських санкцій Євросоюзу на пропозицію групи Макфола-Єрмака потрапили пропагандисти та «воєнкори» російського терористичного режиму.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед них, зокрема:

Андрій Медведєв — член «робочої групи спеціальної військової операції», створеної указом Путіна; заступник голови Московської Думи, журналіст, заступник генерального директора ВГТРК.

Євген Поддубний — член «робочої групи спеціальної військової операції», створеної указом Путіна; журналіст, «воєнкор» ВГТРК.

Сергій Карганов — російський політолог, почесний голова президії Ради із зовнішньої та оборонної політики.

Семен Пегов — російський військовий блогер, керівник пропагандистського ресурсу WarGonzo. Він часто з'являється в російських державних ЗМІ.

Олександра Костеріна (Кошарницька) — перша заступниця генерального директора, головна редакторка НТВ.

Ольга Бєлова — пропагандистка телеканалу ЗС РФ «Звезда». Ведуча головних програм телеканалу.

Андрій Кондрашов — перший заступник генерального директора Всеросійської телерадіокомпанії (ВГТРК).

Михайло Леонтьєв — пропагандист Першого каналу.

Ріфат Сабітов — заступник генерального директора Всеросійської телерадіокомпанії (ВГТРК).

Віктор Синєок — кореспондент — оглядач Мультимедійного інформаційного центру «Известия», проєкту холдингу «Національна медіа група», що надає інформаційні послуги телеканалу РЕН ТВ, 5 каналу та газеті «Известия».

Борис Яновський — пропагандист і генеральний продюсер каналу «Звезда».

Антон Златопольський — перший заступник генерального директора Всеросійської телерадіокомпанії (ВГТРК).

Єрмак заявив, що хоча ці пропагандисти потрапили під санкції, в Росії їх набагато більше, і проти них також потрібно запровадити санкції.

"Це добре, але пропагандистів значно більше, і потрібні додаткові санкції проти інших. Маємо також говорити про такі обмеження для них, які не даватимуть можливості навіть відпочивати в ЄС", — заявив Єрмак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що очільник Офісу президента України Андрій Єрмак пояснив, як 11-й пакет санкцій вплине на здатність РФ бити по Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що посли країн-членів Євросоюзу погодили 21 червня 11-й пакет санкцій проти Росії за її вторгнення до України.

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