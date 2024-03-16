До 16-річної школярки у Німеччині викликали поліцію через ролик зі смурфиками: що вона пропагувала

На відео звернув увагу директор школи, який зателефонував до поліції.

У німецькій землі Мекленбург-Передня Померанія поліція забрала з уроку 16-річну школярку через опублікований в соцмережі ролик з казковими персонажами смурфиками на підтримку ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини”(AfD).

Про це повідомляє видання Bild.

На відео звернув увагу директор школи, який зателефонував до поліції через можливу загрозу державній безпеці.

“Смурфики блакитні, Німеччина — теж”, - йдеться у ролику з натяком на партійні кольори AfD. Окрім того, дівчина говорить на відео, що Німеччина — не місце на карті, а дім.

Троє поліцейських, які прибули на виклик, не побачили жодної крамоли в опублікованому ролику, однак школярку все-таки забрали з уроку хімії і провели з нею у відділку “виховну бесіду профілактичного характеру”.

У поліції пояснили, що це було зроблено, щоб “захистити школярку від можливої ворожнечі”.

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Ця подія, яка трапилася ще наприкінці лютого, можливо, пройшла б непоміченою, якби про неї від матері школярки, яка є прихильницею згаданої ультраправої партії, не дізналася група AfD у парламенті землі Мекленбург-Передня Померанія. Політики назвали “дії поліції в цьому випадку абсолютно непропорційними”, та припустили, що директор “можливо, навіть вчинив кримінальний злочин за помилкову підозру”.

Представники партії “Альтернатива для Німеччини” подали запит, в якому вимагають, щоб Міністерство освіти вказало керівництву школи, “що учні користуються свободою вираження поглядів щодо своєї релігійної та політичної орієнтації та не повинні боятися будь-яких заходів, спрямованих проти них, доки вони діють відповідно до Конституції”.

Нагадаємо, німецький журнал Spiegel, який провів розслідування разом із спільнотами Insider і Bellingtcat, виявив, що Росія співпрацює з ультраправою партією “Альтернатива для Німеччини” (AfD) та використовує її активістів для того, щоб заважати постачанню до України німецької зброї

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