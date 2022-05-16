"200 тисяч росіян вже закопані в землю": фінський генерал відповів Путіну на погрози щодо вступу країни в НАТО

У Фінляндії висловили свої думки щодо погроз Росії щодо вступу країни в НАТО.
Своє ставлення до погроз росіян висловив один із фінських генералів.
Його відповідь Росії у своїму твітері опублікував американський адмірал Джеймс Ставрідіс.
"Запрошуємо вас приєднатися до 200 тисяч росіян, які вже закопані в землю у Фінляндії на глибині кількох метрів після вашої останньої спроби 1939 року", - сказав фінський генерал.
Нагадаємо, що вступ Фінляндії до НАТО став вимушеним кроком у відповідь на вторгнення РФ до України. Виступаючи після оголошення про вступ Фінляндії до НАТО, прем'єр-міністерка країни Санна Марін заявила, що цей крок був необхідним після вторгнення Росії в Україну.
Раніше ми повідомляди, що Фінляндія ухвалила остаточне рішення приєднатися до НАТО.
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