"До 200 євро за собаку": біженка з України шокувала податками на тварин у Німеччині (відео)

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Біженці в Німеччині часто стикаються із суворими реаліями місцевого законодавства щодо утримання домашніх тварин, через які декого навіть змушують повертати чотирилапих на батьківщину.

Про свій досвід та парадокси німецьких правил розповіла українка Людмила Русіна у відео на Tik-Tok.

За її словами, у країні діють одні з найсуворіших умов для власників собак, які суттєво різняться залежно від регіону проживання. Перш за все, кожну тварину необхідно обов’язково зареєструвати та щорічно сплачувати за неї податок, сума якого становить від 50 до 200 євро і зростає з кожним наступним улюбленцем. Також у багатьох федеральних землях вимагають оформлювати обов’язкове страхування цивільної відповідальності.

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Найбільші проблеми виникають у власників так званих бійцівських та великих порід. Через законодавчі обмеження українці опиняються у безвихідних ситуаціях, коли після спроби зареєструвати собаку отримують вимогу про її вивезення із країни.

«Німеччина депортує собак в Україну. І це звучить як жарт, але інколи зовсім не смішно. Тут діють одні із найсуворіших правил щодо утримання собак, і вони відрізняються залежно від федеральної землі», — поділилася Людмила Русіна.

Вона пояснила, що під особливу заборону на ввезення підпадають пітбулі, бультер’єри, американські стаффордширські тер’єри та деякі інші породи. При цьому виникає юридичний парадокс, коли народжені в Німеччині собаки цих порід мають право на перебування, а привезені з-за кордону — ні.

«Інколи собака такої ж породи, яка вже народилася або законно перебуває в Німеччині, може жити тут. А такого самого собаку, якого привезли із-за кордону, можуть зобов’язати вивезти з країни. І саме з такими ситуаціями часто стикаються українці, коли після реєстрації песика отримують офіційне повідомлення про необхідність вивезти тварину із землі або навіть із країни», — зазначила українка.

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Враховуючи такі жорсткі вимоги, Людмила радить детально вивчати внутрішні правила конкретного німецького регіону ще до перетину кордону, аби уникнути примусового розставання з домашніми улюбленцями.

Українці за кордоном — останні новини

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