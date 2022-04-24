До 2027 року ЄС повністю відмовиться від російського газу - австрійська міністерка

Європейський союз планує відмовитися від поставок газу з Росії до 2027 року. Австрія вважає цю мету дуже амбітною.
Сьогодні Австрія на 80% залежить від поставок російського природного газу. Євросоюз відмовиться від поставок з РФ до 2027 року.
Про це повідомила австрійська міністерка у справах захисту клімату, екології, енергетики, транспорту, інновацій та технологій Леоноре Гевесслер у інтерв'ю Kurier.
"Це дуже амбітна мета. Вона стосується всіх країн-членів, досягти її вийде при спільній роботі", - сказала вона.
Леоноре Гевесслер також повідомила, що план поетапної відмови складається з трьох цілей: скоротити споживання газу або повністю відмовитися від нього, наприклад, замінивши систему газового опалення та перейшовши на екологічно чисту електрику.
По-друге, збільшення внутрішнього виробництва, тобто розширення виробництва водню та біогазу.
І по-третє, шукати нові країни-постачальники, диверсифікувати, наприклад, більше з Норвегії або зрідженого газу.
"Ми беремо участь у спільній платформі закупівель ЄС, тому що це можливе лише з європейським альянсом", - підкреслила вона.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що новий п’ятий пакет санкцій від ЄС проти Росії не здатний зупинити Путіна. Для цього необхідно запровадити ембарго на російські газ і нафту, а також відключити від SWIFT усі російські банки.
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