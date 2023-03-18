До 2030 року попит на прісну воду перевищить пропозицію на 40% – експерти попередили про загрозу

Напередодні саміту ООН з водних ресурсів одразу кілька експертів попередили про велику загрозу людству.

Світ зіткнувся з неминучою водною кризою, і очікується, що попит на прісну воду перевищить постачання на 40% до кінця цього десятиліття.

Про це пише The Guardian.

Відповідно до звіту, уряди повинні терміново припинити субсидування видобутку та надмірного використання води через неправомірні сільськогосподарські субсидії, а промисловість має повністю переглянути свою марнотратну практику, заявили експерти напередодні важливого водного саміту ООН.

Понад $700 мільярдів субсидій у всьому світі спрямовується на сільське господарство та водопостачання щороку, і це часто сприяє надмірному споживанню води.

Йохан Рокстрем, директор Потсдамського інституту досліджень впливу на клімат та співголова Глобальної комісії з економіки водних ресурсів, а також провідний автор доповіді, заявив, що нехтування проблемою водних ресурсів веде до катастрофи.

"Наукові дані свідчать про те, що ми маємо водну кризу. Ми неправильно використовуємо воду, забруднюємо її та змінюємо весь глобальний гідрологічний цикл через те, що ми робимо з кліматом. Це потрійна криза", - сказав він.

На його думку, держави повинні почати розпоряджатися водою як глобальним загальним благом, тому що більшість країн сильно залежать від своїх сусідів щодо водопостачання, а надмірне використання, забруднення та кліматична криза загрожують водним ресурсам у всьому світі.

У звіті міститься сім ключових рекомендацій, включаючи зміну глобального управління водними ресурсами, збільшення інвестицій у управління водними ресурсами через державно-приватні партнерства, належне встановлення цін на воду та встановлення "партнерств у сфері справедливої води" для залучення фінансування водних проєктів у країнах, що розвиваються.

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