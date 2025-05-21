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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Частина планети може стати непридатною для життя: кліматологи б’ють на сполох

До 2070 року деякі регіони світу можуть стати непридатними для життя через спеку й вологість. Під загрозою — Бразилія, Амазонія та тропіки.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
До 2070 року частина планети може стати непридатною для життя

До 2070 року частина планети може стати непридатною для життя. / © Associated Press

Світ стрімко наближається до точки неповернення — зміни клімату можуть зробити окремі регіони Землі фізіологічно непридатними для життя вже до 2070 року.

Про це попереджають учені у серії досліджень, що ґрунтуються на спостереженнях за екстремальними погодними явищами за останні десятиліття, передає T4.

Зокрема, у публікації Science Advances ще у 2020 році йшлося про феномен смертельно небезпечної спеки — поєднання температури вище 35°C і високої вологості, що блокує здатність тіла охолоджуватись через піт. Відтоді кількість таких випадків зросла втричі, а тропічні й субтропічні регіони вже на межі небезпеки.

Під ударом — Бразилія та регіони навколо Амазонки

За оцінками NASA, однією з найуразливіших країн є Бразилія. У звіті від 2022 року саме її назвали серед регіонів, де екстремальна спека може стати новою нормою. При цьому кліматолог Карлос Нобре зазначає, що мова не лише про Бразилію, а про величезні зони тропіків і навіть середніх широт.

“При зростанні температури на 4°C від доіндустріального рівня частина планети може стати фізіологічно непридатною для людини”, — застерігає вчений.

Згідно з останніми прогнозами Natural Climate Solutions, такого підвищення температури можна очікувати вже в найближчі 30–50 років.

Амазонія — кліматичний бар’єр, який стрімко слабшає

Окрема загроза — трансформація Амазонії. Вже до 2044 року середня глобальна температура може перевищити на 2°C історичну норму. Це матиме ланцюгові наслідки: зменшення опадів, довші посухи, пожежі та загибель лісів, які поглинають CO₂. За оцінками дослідників, деградація Амазонії може призвести до викиду 250 млрд тонн вуглекислого газу — майже 75% від глобального бюджету на стримання потепління до 1,5°C.

Міста перетворюються на кліматичні пастки

Урбанізовані простори — ще один фронт. Ефект “теплового острова” змушує міста нагріватись до 5°C більше, ніж зелені зони. Це робить комфортне життя у мегаполісах дедалі менш можливим без масової перебудови інфраструктури.

NASA, Science Advances та низка міжнародних кліматичних організацій попереджають: без масштабних заходів адаптації та зменшення викидів вуглецю до середини XXI століття планета втратить значні території, придатні для життя. Як і коли людство вирішить реагувати на ці виклики — питання, від якого залежить майбутнє.

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