До 29 дітей можуть застосувати смертну кару: деталі справи

У Нігерії 29 дітей можуть стратити через участь у протесті проти зростання цін на життя. Четверо з них втратили свідомість у суді через виснаження, перш ніж змогли дати свідчення.

Про це пише СNN.

Згідно з обвинувальним актом, усього 76 протестувальників були звинувачені за 10 статтями тяжких злочинів, включаючи державну зраду, знищення майна, порушення громадського порядку та бунт. Вік неповнолітніх становить від 14 до 17 років.

Розчарування через високу вартість життя призвело до масових протестів у Нігерії. В серпні під час одного з протестів загинуло щонайменше 20 осіб, а сотні були арештовані.

Повідомляється, що 29 дітей можуть отримати смертну кару за участь у цих протестах, хоча з 2016 року в країні не виконувалися смертні вироки. Адвокат Акінтайо Балогун зазначив, що Закон про права дитини забороняє кримінальну відповідальність для неповнолітніх і призначення їм смертної кари.

Він заявив, що неправильно направляти неповнолітніх до федерального суду, якщо уряд не доведе, що всі хлопці старші за 19 років. За словами маршала Абубакара, який представляє деяких із хлопців, суд призначив кожному з обвинувачених заставу в 10 мільйонів найр (5900 доларів США) та наклав строгі умови, які їм ще потрібно виконати.

Він підкреслив, що країна, яка повинна забезпечувати освіту своїм дітям, вирішила покарати цих дітей. Він зазначив, що вони вже 90 днів перебувають у в'язниці без їжі.

Керівник організації Enough is Enough Йеми Адамолекун, яка бореться за добросовісне управління в Нігерії, зазначила, що влада не повинна переслідувати дітей. Вона також вказала на те, що головному судді Нігерії має бути соромно за свою позицію, оскільки вона жінка і мати.

Адамолекун повідомила, що, попри статус Нігерії як одного з найбільших виробників нафти в Африці, країна залишається бідною, і корупція серйозно впливає на рівень життя населення. Медичні працівники часто страйкують через низькі зарплати.

У Нігерії політики та законодавці, часто підозрювані в корупції, отримують високі зарплати, які є одними з найвищих в Африці. Дружина президента, хоча її посада не закріплена в конституції, має доступ до розкішних автомобілів, що оплачує держава.

З населенням понад 210 мільйонів осіб, Нігерія є найбільшим на континенті, але також входить до числа найбільш голодуючих країн. Уряд намагається вирішити проблеми з робочими місцями. Інфляція досягла рекордних рівнів за останні 28 років, а місцева валюта, найра, знецінилася щодо долара.

В останньому звіті ООН Нігерія була названа "осередком серйозної тривоги", оскільки багато людей вже стикаються з критичною нестачею продовольства або ризикують зіткнутися з нею в найближчому майбутньому.

