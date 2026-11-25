Зимова негода в Європі / © Associated Press

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До Європи насувається потужна хвиля снігопадів та арктичного холоду. Уже найближчими днями південні регіони Польщі, зокрема поблизу кордону з Україною, накриють хуртовини, а після опадів температура повітря місцями може впасти до −20 градусів.

Про це повідомило видання Dobra Pogoda24.

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До Польщі продовжує надходити холодне арктичне повітря з півночі Європи. Протягом останньої доби в багатьох регіонах країни вже спостерігалися снігопади, а подекуди утворився перший сніговий покрив.

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У середу, 25 листопада, сніжитиме переважно в центральних, східних, південних та південно-східних районах Польщі. Поступово інтенсивність опадів зменшуватиметься, однак затишшя буде нетривалим.

Потужні снігопади наближаються до кордону України

Упродовж 26–27 листопада погодні умови в Польщі різко погіршаться через циклон «Ксела», який сформувався на півночі Італії. Він принесе інтенсивні снігопади з півдня Європи до центральної частини континенту.

Перші потужні опади досягнуть південних регіонів Польщі вже вдень 26 листопада. Увечері та в ніч проти 27 листопада зона снігопадів поступово зміщуватиметься на північ.

Найбільше від зимової негоди потерпатимуть південна частина Нижньої Сілезії, Опольське, Сілезьке, Малопольське та Підкарпатське воєводства.

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За прогнозами синоптиків, у цих регіонах може випасти від 5 до 30 сантиметрів снігу. Найбільшу кількість опадів очікують у гірських та передгірських районах.

Снігопади супроводжуватимуться хуртовинами та утворенням заметів. Через негоду суттєво погіршаться дорожні умови. Особливо складною ситуація буде на другорядних автошляхах, де розчищення снігу та посипання доріг піском потребуватимуть більше часу.

Після снігопадів вдарять сильні морози

Від 28 листопада Польща опиниться під впливом антициклону, внаслідок чого опади на більшій частині території країни припиняться. Водночас надходження холодного арктичного повітря сприятиме подальшому зниженню температури.

На межі листопада та грудня морози прогнозують не лише вночі, а й удень. В окремих районах стовпчики термометрів опускатимуться до −5…−20 градусів.

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Нагадаємо, раніше ми писали, якою буде зима 2026–2027 років в Україні. За попереднім прогнозом метеорологічного сайту Wisemeteo, українців очікує помірно холодна зима зі снігопадами без екстремальних температурних коливань.

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