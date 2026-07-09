Атака дронів на Росію / © ТСН.ua

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Українська кампанія ударів безпілотниками по російській нафтовій інфраструктурі призвела до масштабної паливної кризи в РФ, яка вже безпосередньо торкнулася близько 50 мільйонів росіян.

Про це повідомляє Financial Times.

За оцінкою видання, дефіцит пального охопив понад третину населення Росії, а ситуація стала найсерйознішою з останніх років існування Радянського Союзу.

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Поштовхом до кризи стало різке нарощування Україною ударів по російських нафтопереробних заводах, яке розпочалося у травні. Відтоді українські безпілотники уразили десять найбільших НПЗ Росії, включно з Омським нафтопереробним заводом, який є найбільшим у країні.

До 40% нафтопереробних потужностей РФ виведено з ладу

Financial Times зазначає, що через засекречення офіційної статистики оцінити реальні масштаби втрат складно. Однак більшість незалежних аналітиків вважає, що внаслідок українських атак тимчасово виведено з експлуатації від 20% до 40% російських потужностей із переробки нафти.

За даними керівника енергетичних та кліматичних досліджень Київської школи економіки Бориса Додонова, у червні російські НПЗ переробляли в середньому 4,1 млн барелів нафти на добу. Це на 28% менше за середній показник останніх п’яти років і приблизно на 35% нижче від номінальної виробничої потужності галузі.

Паливний дефіцит у більшості регіонів РФ

Видання повідомляє, що до початку липня обмеження на продаж пального були запроваджені вже у більшості російських регіонів. У деяких суб’єктах РФ влада вдалася до нормування продажу бензину, а окремі регіони навіть оголосили режим «високої готовності».

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За підрахунками Financial Times, дефіцит пального безпосередньо впливає на життя близько 50 мільйонів росіян, або 35% населення країни.

Президент РФ Володимир Путін був змушений публічно визнати існування проблеми, заявивши про «певний дефіцит» пального, хоча й назвав ситуацію «не критичною».

Криза б’є по російській економіці

Financial Times зазначає, що наслідки дефіциту вже виходять за межі ринку роздрібного продажу пального.

Через нестачу бензину окремі підприємства призупиняють роботу, а представники авіаційної та таксомоторної галузей попереджають про можливе підвищення цін. Найбільший російський маркетплейс Wildberries також пояснив збільшення комісій для продавців зростанням витрат на пальне.

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На думку експертів, можливості Кремля швидко стабілізувати ситуацію є обмеженими. Росія вже збільшила імпорт бензину з Білорусі до рекордного рівня, дозволила продаж пального нижчої якості на внутрішньому ринку та заборонила експорт дизельного палива, намагаючись компенсувати втрати від українських ударів по нафтопереробній інфраструктурі.

Нагадаємо, економічна ситуація в Росії невпинно продовжує погіршуватися через українські атаки, зокрема по НПЗ, та міжнародні санкції. Водночас кремлівські пропагандисти не приховують паніки — Маргарита Симоньян істерично закликала громадян «терпіти» та не драматизувати через дефіцит бензину.

Тим часом президент РФ Володимир Путін зажадав негайно знайти рішення для підтримки окупованого Кримського півострова та південних регіонів РФ, де ціни на бензин стрімко повзуть угору, а логістика опинилася під ударом.

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