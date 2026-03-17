До 700 тисяч смертей щороку: вчені шокували прогнозом через зміну клімату
Науковці попереджають: через підвищення температури зростатиме фізична неактивність, що призведе до сотень тисяч передчасних смертей щороку.
До 2050 року зміни клімату можуть спричиняти сотні тисяч додаткових смертей щорічно. Такий прогноз оприлюднили вчені, які дослідили вплив спеки на фізичну активність і здоров’я людей.
Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі The Lancet Global Health.
Науковці з Католицького університету Аргентини проаналізували дані зі 156 країн за період 2000–2022 років, щоб оцінити, як підвищення температур впливатиме на фізичну активність у майбутньому.
Згідно з результатами, кожен додатковий місяць із середньою температурою понад 27,8°C призводитиме до зростання рівня фізичної неактивності на 1,5% у світі. У країнах із низьким і середнім рівнем доходу цей показник може сягати 1,85%.
Як наслідок, щороку прогнозується від 470 тисяч до 700 тисяч додаткових передчасних смертей, а втрати продуктивності можуть досягати 3,68 мільярда доларів.
Найбільше зростання фізичної неактивності очікується у спекотних регіонах, зокрема в Центральній Америці, Карибському басейні, Східній Африці на південь від Сахари та Екваторіальній Південно-Східній Азії. Там цей показник може збільшуватися до 4% за кожен місяць із температурою понад 27,8°C.
Дослідники пояснюють, що спека безпосередньо впливає на можливість займатися фізичною активністю.
«Вплив спеки накладає фізіологічні обмеження через підвищене серцево-судинне навантаження та підвищене сприйняття фізичного навантаження, створюючи суттєві перешкоди для фізичної активності на свіжому повітрі», — зазначають вони.
За словами вчених, наслідки для глобального здоров’я можуть бути критичними.
«Прогнозується, що підвищення температури збільшить поширеність фізичної неактивності, що призведе до додаткових передчасних смертей та втрат продуктивності, особливо в тропічних регіонах», — наголошують дослідники.
Вони закликають до термінових дій для пом’якшення впливу кліматичних змін. Зокрема, йдеться про розвиток адаптованої до спеки міської інфраструктури, створення доступних кондиціонованих спортивних об’єктів і підвищення обізнаності про ризики високих температур.
«Пріоритетність адаптивного до тепла міського дизайну, субсидованих кліматично-контрольованих спортивних об’єктів та цілеспрямованої комунікації щодо ризиків, пов’язаних з теплом, є важливою для пом’якшення цих нових проблем зі здоров’ям та економікою, окрім амбітного скорочення викидів», — підсумували вони.
Науковці також застерігають, що без рішучих заходів глобальне потепління може зірвати цілі Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо скорочення фізичної неактивності на 15% до 2030 року та негативно вплинути на економічне зростання.
Останні роки вже підтверджують небезпечну тенденцію: три попередні роки стали найспекотнішими за всю історію спостережень, що ускладнює фізичну активність у багатьох регіонах світу.
