До 700 тисяч смертей щороку: вчені шокували прогнозом через зміну клімату

До 2050 року зміни клімату можуть спричиняти сотні тисяч додаткових смертей щорічно. Такий прогноз оприлюднили вчені, які дослідили вплив спеки на фізичну активність і здоров’я людей.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі The Lancet Global Health.

Науковці з Католицького університету Аргентини проаналізували дані зі 156 країн за період 2000–2022 років, щоб оцінити, як підвищення температур впливатиме на фізичну активність у майбутньому.

Згідно з результатами, кожен додатковий місяць із середньою температурою понад 27,8°C призводитиме до зростання рівня фізичної неактивності на 1,5% у світі. У країнах із низьким і середнім рівнем доходу цей показник може сягати 1,85%.

Як наслідок, щороку прогнозується від 470 тисяч до 700 тисяч додаткових передчасних смертей, а втрати продуктивності можуть досягати 3,68 мільярда доларів.

Найбільше зростання фізичної неактивності очікується у спекотних регіонах, зокрема в Центральній Америці, Карибському басейні, Східній Африці на південь від Сахари та Екваторіальній Південно-Східній Азії. Там цей показник може збільшуватися до 4% за кожен місяць із температурою понад 27,8°C.

Дослідники пояснюють, що спека безпосередньо впливає на можливість займатися фізичною активністю.

«Вплив спеки накладає фізіологічні обмеження через підвищене серцево-судинне навантаження та підвищене сприйняття фізичного навантаження, створюючи суттєві перешкоди для фізичної активності на свіжому повітрі», — зазначають вони.

За словами вчених, наслідки для глобального здоров’я можуть бути критичними.

«Прогнозується, що підвищення температури збільшить поширеність фізичної неактивності, що призведе до додаткових передчасних смертей та втрат продуктивності, особливо в тропічних регіонах», — наголошують дослідники.

Вони закликають до термінових дій для пом’якшення впливу кліматичних змін. Зокрема, йдеться про розвиток адаптованої до спеки міської інфраструктури, створення доступних кондиціонованих спортивних об’єктів і підвищення обізнаності про ризики високих температур.

«Пріоритетність адаптивного до тепла міського дизайну, субсидованих кліматично-контрольованих спортивних об’єктів та цілеспрямованої комунікації щодо ризиків, пов’язаних з теплом, є важливою для пом’якшення цих нових проблем зі здоров’ям та економікою, окрім амбітного скорочення викидів», — підсумували вони.

Науковці також застерігають, що без рішучих заходів глобальне потепління може зірвати цілі Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо скорочення фізичної неактивності на 15% до 2030 року та негативно вплинути на економічне зростання.

Останні роки вже підтверджують небезпечну тенденцію: три попередні роки стали найспекотнішими за всю історію спостережень, що ускладнює фізичну активність у багатьох регіонах світу.

