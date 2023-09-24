До "Академіка Вернадського" прибули пігнвіни для гніздування – фото

Українські полярники з арктичної станції "Академік Вернадський" показали новоприбулих пінгвінів, які збираються гніздувати поблизу станції.

Про це пише пресслужба Національного антарктичного наукового центру.

У першій половині вересня пінгвіни почали активно повертатися на острів Галіндез, де розташована українська станція. Буквально за кілька днів їхня кількість зросла з 50 до 600.

Найбільше пінгвінів українські біологи спостерігали на початку цього тижня – близько 800.

Пінгвіни на станції "Академік Вернадський" / Фото: Сергій Глотов

Пінгвіни на станції "Академік Вернадський" / Фото: Сергій Глотов

Пінгвіни на станції "Академік Вернадський" / Фото: Сергій Глотов

Пінгвіни на станції "Академік Вернадський" / Фото: Сергій Глотов

Пінгвіни на станції "Академік Вернадський" / Фото: Сергій Глотов

Пінгвіни на станції "Академік Вернадський" / Фото: Сергій Глотов

"Але зараз їхня кількість знову суттєво зменшилася, орієнтовно до 50. Куди ж поділися ці пернаті? Ймовірно, в першій хвилі на Галіндезі з’явилися пінгвіни, які зимували неподалік, адже в акваторії наших островів цієї зими взагалі не утворювався стійкий льодовий покрив. Тепер частина з них могла розійтися околицями, а біля "Вернадського" залишилися ті птахи, які будуть тут гніздувати. Згодом має підійти і решта місцевої гніздової популяції. Але поки що це теорія, яка потребує ґрунтовної перевірки", - розповіли науковці.

Українські полярники продовжують слідкувати за міграціями пінгвінів, адже саме їхня поведінка є одним з показників зміни клімату в антарктичному регіоні.

Нагадаємо, полярники з антарктичної станції "Академік Вернадський" розповіли про першого народженого тюленя цього року та показали милі фото. Науковці також просять допомогти обрати ім'я тюленю.

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