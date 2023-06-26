"До безпрецедентного рівня": очільники МЗС Євросоюзу висловилися щодо допомоги Україні після бунту Пригожина

Лідери країн ЄС 26 червня не змогли погодити новий транш на військову допомогу Україні, оскільки його заблокувала Угорщина.

Лідери країн ЄС зробили висновки щодо допомоги Україні після так званого бунту ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Тепер її має бути збільшено до безпрецедентного рівня.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє The Guardian.

Після зустрічі лідерів Євросоюзу він наголосив, що ситуація навколо Росії на тлі спроби державного перевороту в країні залишається "складною та непередбачуваною". Водночас висновок цієї дискусії, за словами Борреля, зрозумілий. На його думку, очільники МЗС країн ЄС будуть виступати за підтримку України й надалі і збільшувати підтримку всіх видів, зокрема, військову, бо "війна вирує сильніше, ніж будь-коли".

Він також додав, що Євросоюз уже працює над своєю новою стратегією на тлі дій Пригожина. Усі країни-члени блоку також аналізують різні сценарії розвитку подій.

Як повідомлялося, Угорщина знову заблокувала військову допомогу ЄС для України. В Орбана висунули ультиматум Україні та вимагають виключити свій найбільший банк OTP Bank зі списку міжнародних спонсорів війни.

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