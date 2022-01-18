До Білорусі почали прибувати російські війська: з якою метою і на який термін

До Білорусі почали прибувати російські війська: з якою метою і на який термін

Прибуття військ здійснюватиметься протягом усього першого етапу перевірки сил реагування "Союзної держави".

До Білорусі почали прибувати перші підрозділи Збройних сил РФ, які братимуть участь у спільних військових навчаннях "Союзна рішучість-2022", які триватимуть від 10 до 20 лютого.

Про це йдеться на сайті Міноборони Білорусі.

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"Відповідно до затвердженого задуму перевірки сил реагування Союзної держави, на територію Республіки Білорусь почали прибувати підрозділи зі складу Збройних сил Російської Федерації", — повідомила пресслужба білоруського Міноборони.

У Мінську зазначають, що з огляду на те, що перевірка є раптовою, прибуття військ здійснюватиметься протягом усього першого етапу.

"На даному етапі учасники перевірки мають здійснити розвантаження і висунутися в район виконання завдань", — пояснюють в повідомленні.

Крім того, російське видання ТАСС з посиланням на заступника міністра оборони Росії Олександра Фоміна повідомляє, що військові навчання "Союзна рішучість-2022" триватимуть від 10 до 20 лютого. Це буде другим етапом перевірки сил реагування "Союзної держави".

"Метою навчання стане відпрацювання завдань припинення та відбиття зовнішньої агресії під час ведення оборонної операції, протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави", - повідомив Фомін.

Нагадаємо, одразу після закінчення "солідних", за словами Лукашенка, навчань "Союзна рішучість – 2022", Росія планує провести спільні військові навчання з Білоруссю і на своїй території.

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