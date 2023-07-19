До Білорусі прибула шоста колона "вагнерівців": скільки там найманців

Це шоста колона "вагнерівців" від моменту введення найманців на територію Білорусі.

До Білорусі у ніч проти 19 липня прибула ще одна колона з найманцями ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що шоста колона налічує близько 100-120 машин.

"Колона вже на трасі М5 і зараз проїхала Йосиповичі. Вона розтягнулася на 5-10 км, і розбита, умовно, на дві великі частини. Рухається у супроводі ДАІ РБ", - йдеться у повідомленні.

Раніше "Беларускі Гаюн" писав, що колони ПВК "Вагнер" почали прибувати до Білорусі від 11 липня, до цього в країні перебувало приблизно 200 найманців.

Від 11 липня по 18 липня до Білорусі прибуло щонайменше п’ять колон "вагнерівців" – це близько 382-400 машин. Кількість найманців Євгена Пригожина, за інформацією групи, вже становить 2000-2500 осіб.

Нагадаємо, 18 липня "Беларускі Гаюн" повідомив, що літак Євгена Пригожина прилетів до Білорусі з Санкт-Петербурга. Борт ватажка "вагнерівців" приземлився на військовому аеродромі в Мачулищах.

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