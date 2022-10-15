До Білорусі прибули перші ешелони з російськими військовими: зустрічали з хлібом і сіллю (фото)

Військові будуть проводии "планові заходи бойової підготовки".
До Білорусі в ніч проти суботи, 15 жовтня, прибули перші ешелони з військовими агресорки Росії. Це солдати, які входять до складу спільного регіонального угруповання військ Союзної держави.
Про це повідомило Міністерства оборони Республіки Білорусь.
На фото, оприлюднених пресслужбою, росіян зустрічають з квітами, рушником, хлібом та сіллю. З російськими військовими в Білорусі проводитимуть "планові заходи бойової підготовки".
Втім, яка кількість військових прибула, не повідомляється. До слова, в українській розвідці інформують, що Росія планує розмістити в Білорусі 20 тисяч мобілізованих.
Співпраця Путіна і Лукашенка
Лукашенко та Путін вирішили спільно розгорнути війська. Самопроголошений президент заговорив, що Україна начебто готувалася "завдати" ударів по Білорусі.
Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що в сусідній країні близько тисячі солдатів армії РФ. За його словами, українські війська готові до можливого наступу ворога з Білорусі.
Згодом "президент" Лукашенко вирішив запровадити в країні контртерористичні заходи. Мовляв, робиться це у "зв'язку із загостренням по периметру корднів".
Військовий експерт Петро Черник вважає, що запровадження контртерористичних заходів в Блорусі - ні що інше як робота на власне населення. За його словами, це звичайний пропагандистський ефект.
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