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До Білорусі прибули великі колони військової техніки з РФ – фото

До Білорусі прибули великі колони військової техніки з РФ – фото

До Білорусі прибули великі колони військової техніки з РФ / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Партизани зафіксували прибуття великої колони техніки до Мінська.

Партизанський рух "Атеш" фіксує прибуття до Білорусі російської військової техніки. До Білорусі перекинули щонайменше 60 одиниць техніки.  

Про це "Атеш" повідомив у Telegram.

Агенти повідомили про прибуття великої колони техніки з РФ до Мінська. Загалом близько 60 одиниць, з яких основна частина це БМП-2, а також 4МТ-ЛБ.

До Білорусі прибули великі колони військової техніки з РФ / © Telegram / Рух
До Білорусі прибули великі колони військової техніки з РФ / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"
До Білорусі прибули великі колони військової техніки з РФ / © Telegram / Рух
До Білорусі прибули великі колони військової техніки з РФ / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

"Рашисти продовжують використовувати територію Білорусі у своїй злочинній війні. Наші прихильники в Республіці Білорусь уважно відстежують кожен крок військ Росії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Росія та Білорусь планують масштабні військові навчання – коли і де вони проходитимуть.

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