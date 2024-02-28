Партизанський рух "Атеш" фіксує прибуття до Білорусі російської військової техніки. До Білорусі перекинули щонайменше 60 одиниць техніки.

Про це "Атеш" повідомив у Telegram.

Агенти повідомили про прибуття великої колони техніки з РФ до Мінська. Загалом близько 60 одиниць, з яких основна частина це БМП-2, а також 4МТ-ЛБ.

До Білорусі прибули великі колони військової техніки з РФ / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

До Білорусі прибули великі колони військової техніки з РФ / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

"Рашисти продовжують використовувати територію Білорусі у своїй злочинній війні. Наші прихильники в Республіці Білорусь уважно відстежують кожен крок військ Росії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Росія та Білорусь планують масштабні військові навчання – коли і де вони проходитимуть.

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