До Білорусі прибули великі колони військової техніки з РФ – фото

Партизани зафіксували прибуття великої колони техніки до Мінська.
Партизанський рух "Атеш" фіксує прибуття до Білорусі російської військової техніки. До Білорусі перекинули щонайменше 60 одиниць техніки.
Про це "Атеш" повідомив у Telegram.
Агенти повідомили про прибуття великої колони техніки з РФ до Мінська. Загалом близько 60 одиниць, з яких основна частина це БМП-2, а також 4МТ-ЛБ.
"Рашисти продовжують використовувати територію Білорусі у своїй злочинній війні. Наші прихильники в Республіці Білорусь уважно відстежують кожен крок військ Росії", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Росія та Білорусь планують масштабні військові навчання – коли і де вони проходитимуть.
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