До Білорусі прибув черговий ешелон з Росії з військової технікою

Йдеться про "КамАЗи", "Урали" та БТР-80А.

До Білорусі на залізничну станцію Полонка у Брестській області 8 грудня прибув черговий ешелон із технікою постачання збройних сил Росії.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Залізничний состав прямував із залізничної станції Селятино, що в Московській області. На платформах перевозилося понад 15 бензовозів, не менше п’яти "КамАЗів", три "Урали" та БТР-80А. Також у составі їхали три вантажні вагони.

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"Зважаючи на безпосередню близькість залізничної станції Полонка до полігону "Обуз-Лісновський", можна казати, що техніка прибула для постачання солдатів ЗС РФ, які тренуються на цьому полігоні", – йдеться у повідомленні групи.

Також відомо, що залізничні станції Селятино, Щьолково, Нара та Ільїно є основними станціями навантаження та відправлення військових ешелонів, що прибувають до Білорусі з Росії ще від 14 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, напередодні Білорусь повідомила про переміщення військ і техніки поблизу українського кордону нібито через "контртерористичну загрозу". Планується використання "імітаційної зброї з навчальною метою".

Водночас білоруське Міноборони оголосило про початок занять з бойової підготовки збройних сил країни. Йдеться про планові навчання близько 10 тис. бійців у межах нового призову.

Щодо загрози наступу з РБ на Україну, білоруський журналіст-дисидент, ексголовний редактор Nexta Тадеуш Гічан вважає, що в короткостроковій перспективі Росія навряд чи здійснить атаку, схожу до тієї, яка була 24 лютого.

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