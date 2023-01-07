До Білорусі прибув черговий ешелон з російськими військами: ходили групами по магазинах

За останні два дні до Вітебська прибули близько 1600 російських солдатів.
До Білорусі перекинули ще один ешелон із російськими військовими в ніч проти 7 січня у складі близько 700-800 осіб.
Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Там уточнили, що в ніч проти 7 січня о 02:10 за мінським часом через станцію "Смоленськ" у напрямку Білорусі проїхав спецешелон із 15-ма пасажирськими вагонами. У Білорусі він прибув на залізничну станцію "Вітебськ". У вагонах перебував особовий склад російської армії – близько 700-800 осіб.
Зазначається, що цей ешелон проїхав тим же маршрутом, що й попередній, який прибув до Вітебська у ніч проти 6 січня та привіз близько 700-800 російських військових.
Тож за останні два дні Росія могла перекинути до білоруського Вітебська щонайменше 1400-1600 своїх військових.
"Додатковим підтвердженням є те, що ввечері 6 січня в різних місцях міста було помічено солдатів ЗС РФ, які ходили групами по кілька осіб і відвідували магазини", – зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що протягом 6 січня з Росії до Білорусі прибуло три ешелони з військовою технікою та живою силою. Так, були зафіксовані "Урали", "Камази", БТРи та бензовози.
Ще днем раніше до Білорусі з РФ прибув ешелон із 34 одиницями бронетехніки, якої достатньо для укомплектування батальйону.
У Міноборони Білорусі відкрито заявляють, що до країни продовжують прибувати особовий склад, озброєння, військова та спецтехніка збройних сил РФ у межах розгортання спільного регіонального угруповання військ.
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