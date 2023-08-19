До Білорусі прибув перший військовий ешелон з Росії для спільних навчань ОДКБ – "Гаюн"

До Білорусі для навчань ОДКБ прибув перший ешелон російських військових.

До Білорусі 18 серпня прибув перший ешелон з Росії для навчань Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), до якої також входять Вірменія, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан.

Про це повідомив моніторинговий канал "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що ешелон із технікою та особовим складом збройних сил Росії прибув на станцію "Брест-Південний".

"За нашими даними, військові ЗС РФ прибули до Бреста для участі у спільних навчаннях із силами оперативного реагування ОДКБ "Взаємодія-2023", які відбудуться в Білорусі від 1 по 6 вересня", - йдеться у повідомленні.

Водночас у Білорусі відбуватимуться навчання:

"Пошук-2023" із силами розвідки;

"Ешелон-2023" із силами матеріально-технічного забезпечення військ;

"Бар'єр-2023" зі спільним формуванням військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту і медичного забезпечення;

"Скеля-2023" з підрозділами МНС.

За інформацією"Беларускі Гаюн", російські військові перебуватимуть на полігоні "Брестський" щонайменше до 9 вересня, там відбудеться частина із запланованих навчань.

Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) – це військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.

Нагадаємо, "вагнерівці" залишають Білорусь – у Центрі нацспротиву назвали причину.

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