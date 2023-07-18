До Білорусі прибувають найманці "Вагнера": у ГУР відповіли, чи є загроза для України

До Білорусі 17 липня прибула ще одна колона найманців ПВК "Вагнер".

До Білорусі днями прибула ще одна колона терористів ПВК "Вагнер" – від 500 до 700 осіб. У складі колони нараховували щонайменше 20 автівок різних модифікацій.

Речник ГУР МО України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону розповів про завдання "вагнерівців" в Білорусі та чи є загроза для України.

Так, за його словами, частина "вагнерівців" будуть інструкторами для білоруських та російських військових.

Проте наразі ПВК "Вагнер" не становить безпосередньої загрози для України. Вони заходять до Білорусі роззброєними.

"Але це значна кількість людей з бойовим досвідом. Ми моніторимо ситуацію і це не змінює безпекову ситуацію", - сказав Юсов.

Нагадаємо, у Мережі з’явилося відео, на якому видно пересування автодорогою у Білорусі частини колони найманців ПВК "Вагнер", які перетнули російсько-білоруський кордон і попрямували до наметового табору в селі Цель, що під Осиповичами.

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