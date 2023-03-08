До Білорусі прибувають нові ешелони з технікою РФ та військовими: що відбувається

Російські військові навчалися на полігонах Білорусі і від 25 лютого їх почали перекидати на фронт.

У Білорусі фіксують прибуття нових ешелонів з технікою та особовим складом Збройних сил Росії. До РБ прибуло близько 450 військових РФ і не менше 79 одиниць техніки.

Про це інформує "Беларускі Гаюн".

Відомо, що 7 березня на залізничні станції "Осиповичі-1" та "Полонка" прибули два ешелони з технікою та контингентом ЗС РФ. Перший був відправлений 6 березня зі станції у Московській області, РФ. Він прибув до Осиповичів 7 березня.

В ешелоні було 47 вагонів, з них:

5 пасажирських вагонів (з особовим складом ЗС РФ: приблизно 250 осіб);

3 критих вагона (зі спорядженням);

39 вагонів-платформ (із зануреною військовою технікою)

Спостерігачі також зафіксували, що серед техніки було близько 18 одиниць 152-мм гаубиць "Мста-Б".

Другий ешелон 6 березня виїхав зі станції у Смоленській області, РФ. Цей ешелон прибув на станцію Полонка 7 березня. У складі було 49 вагонів, з них:

4 пасажирських вагони (з особовим складом ЗС РФ: до 200 осіб);

5 критих вагонів (зі спорядженням);

40 вагонів-платформ (з зануреною колісною та гусеничною військовою технікою).

Окрім Осиповичі та Полонки, також станцією призначення ешелонів із РФ є і Вітебськ.

"Йдеться про ротацію військового контингенту ЗС РФ, який перебував на території Білорусі, навчався на білоруських полігонах і від 25 лютого почав залишати Білорусь разом зі своєю технікою. На заміну їм до Білорусі прибувають нові солдати РФ, які, мабуть, також дислокуватимуться на білоруських полігонах", - кажуть спостерігачі.

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Нагадаємо, раніше речник ДПСУ Андрій Демченко попереджав, що у Білорусі кількість окупаційних військ може дещо змінитися.

США наразі не мають розвідданих, які б свідчили про готовність військ Білорусі долучилися до участі у війні з росіянами проти України. Водночас режим Лукашенка продовжує надавати територію РБ як плацдарм для окупантів.

Голова МВС Ігор Клименко теж переконує, що наразі загрози повторного наступу РФ на північ України не спостерігається. За його словами, сили оборони роблять все можливе для того, щоб у разі будь-якого екстремального випадку якнайшвидше вжити заходів і зупинити агресора.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан зауважує, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко зараз нічого не може зробити Україні, оскільки вздовж нашого кордону з Білоруссю зведенні оборонні споруди.

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