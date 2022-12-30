До Білорусі прилетіла значна кількість військово-транспортних літаків РФ: чи є небезпека для України

За останні 13 години до білоруського аеродрому у Мачулищах прилетіли шість військово-транспортних літаків Повітряно-космічних сил Російської Федерації Іл-76МД. Вони могли привезти як техніку, так і мобілізованих росіян.

Про це повідомляє моніторингова група "Белярускі Гаюн", яка відстежують військову активність.

За даними пабліка, це борти з рег. номерами: RF-76745, RA-86900, RF-76549, RF-86898, RA-76763 та RF-76772. Вони почали прилітати до Білорусі від 4-ї ранку, а останній (RF-76772) приземлився в Мачулищах о 18:17 за мінським часом.

"Всі літаки щось привозять до Білорусі, але що саме - поки невідомо. Не можна виключати, що може йти як доставка техніки, так і ротація-підвезення мобілізованих. Якщо ми говоримо про привезення в країну солдатів ЗС рф, то може йтися про максимум 1 470 солдатів, оскільки максимальна місткість кожного з Іл-76МД — 245 осіб", - зауважують автори телеграм-каналу.

Інфографіка: Розклад прильоту бортів /Беларускі Гаюн

Білорусь готується до війни

Посол України в Білорусі Ігор Кизим 30 грудня повідомив, що військові РБ та Росії готуються до війни. Він зауважив, що присутність російських солдат у Білорусі - це головний ризик. Доки окупаційні війська перебуватимуть на території РБ, доти існуватиме загроза наступу на Україну.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що рівень загрози наступу з боку Білорусі зростає. Але, як запевняє українське військове керівництво, ЗСУ слідкують за ситуацією і вживають необхідних заходів.

Тим часом міністр оборони Олексій Резніков зауважує, що ризик участі військовослужбовців збройних сил Білорусі в повторній спробі наступу на Україну цієї зими існує. Втім, це не в інтересах керівництва республіки.

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