До Білорусі прилетіли російські бомбардувальники Су-34: яка небезпека існує для українців (фото)

Російських пілотів у Білорусі зустріли із хлібом-сіллю.
До Білорусі на так звані "військові навчання" прибули російські бомбардувальники Су-34.
Про це інформує Sputnik Беларусь.
"Російські авіапідрозділи почали прибувати до країни для участі у навчанні як мінімум від 8 січня. Саме вчення відбувається від 16 січня до 1 лютого. Головна мета навчання, як зазначили у відомстві Міноборони – підвищення оперативної сумісності під час спільного виконання навчально-бойових завдань", - пише білоруське ЗМІ.
Як видно з опублікованих фото, російських пілотів у Білорусі чекали і прийняли із великими почестями. Їх зустріли із хлібом-сіллю.
Додамо, що мешканців Рівненщини попередили про небезпеку через авіанавчання Росії та Білорусі. Очільник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль попередив, що один із таких тренувальних польотів може стати нетренувальним.
Що відбувається у Білорусі
Нагадаємо, у понеділок, 16 січня, почалися спільні навчання Росії та Білорусі. Очікується, що навчання триватиме до 1 лютого. Перед цим у Білорусі взялися терміново модернізувати казарми для російських льотчиків.
Станом на 16 січня Україна не фіксувала збільшення угруповань російських та білоруських військ на території РБ поблизу з кордонами. Очільник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко вказав, що також ще не було жодних заходів у межах оголошених спільних авіанавчань Росії та Білорусі.
Як пишуть західні ЗМІ, для нової атаки з боку Білорусі Збройні сили Росії ще недостатньо сильні. За даними Welt, наразі в Білорусі перебуває близько 13 тисяч російських військових. Для наступу, яка б не закінчилася для Путіна відразу поразкою, РФ знадобиться багаторазова кількість військ.
Читайте також: