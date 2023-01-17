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До Білорусі прилетіли російські бомбардувальники Су-34: яка небезпека існує для українців (фото)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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До Білорусі прилетіли російські бомбардувальники Су-34: яка небезпека існує для українців (фото)

Фото: Associated Press

Російських пілотів у Білорусі зустріли із хлібом-сіллю. 

До Білорусі на так звані "військові навчання" прибули російські бомбардувальники Су-34. 

Про це інформує Sputnik Беларусь.

"Російські авіапідрозділи почали прибувати до країни для участі у навчанні як мінімум від 8 січня. Саме вчення відбувається від 16 січня до 1 лютого. Головна мета навчання, як зазначили у відомстві Міноборони – підвищення оперативної сумісності під час спільного виконання навчально-бойових завдань", - пише білоруське ЗМІ.

Як видно з опублікованих фото, російських пілотів у Білорусі чекали і прийняли із великими почестями. Їх зустріли із хлібом-сіллю. 

Фото: Міноборони Білорусі / ©
Фото: Міноборони Білорусі

Додамо, що мешканців Рівненщини попередили про небезпеку через авіанавчання Росії та Білорусі. Очільник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль попередив, що один із таких тренувальних польотів може стати нетренувальним.

Що відбувається у Білорусі

Нагадаємо, у понеділок, 16 січня, почалися спільні навчання Росії та Білорусі. Очікується, що навчання триватиме до 1 лютого. Перед цим у Білорусі взялися терміново модернізувати казарми для російських льотчиків.

Станом на 16 січня Україна не фіксувала збільшення угруповань російських та білоруських військ на території РБ поблизу з кордонами. Очільник  Держприкордонслужби Сергій Дейнеко вказав, що також ще не було жодних заходів у межах оголошених спільних авіанавчань Росії та Білорусі. 

Як пишуть західні ЗМІ, для нової атаки з боку Білорусі Збройні сили Росії ще недостатньо сильні. За даними Welt, наразі в Білорусі перебуває близько 13 тисяч російських військових. Для наступу, яка б не закінчилася для Путіна відразу поразкою, РФ знадобиться багаторазова кількість військ.  

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