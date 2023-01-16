До Білорусі прилетіли винищувачі та прибула нова техніка і солдати: як змінилася військова активність за вихідні

Росія продовжує привозити до Білорусі свою військову техніку та особовий склад. Зокрема, за вихідні, 14-15 січня, у РБ зафіксували нові ешелони та прибуття винищувачів Військово-космічних сил (ВКС РФ).

Як змінилася військова активність за вихідні, 14-15 січня, - зафіксувала моніторингова група "Беларуські Гаюн".

Авіаактивність

Спостерігачі з'ясували, що на аеродром "Барановичі" прилетіли 8 винищувачів Су-34 та Су-30 ВКС РФ. Борти прилетіли до участі у спільних льотно-тактичних навчаннях ЗС РБ і ЗС РФ, які стартували 16 січня. Вчора на аеродром "Барановичі" прилітали і ще 4 військово-транспортні літаки: Ан-12 та Ан-26 ВКС РФ. Є підстави вважати, що вони могли привезти боєприпаси для винищувачів.

Залізнична активність

Також продовжувалися переміщення техніки ЗС РФ залізницею, хоча їх інтенсивність порівняно з попередніми днями трохи знизилася. Ешелони з технікою та особовим складом ЗС РФ фіксувалися в Барановичах, Слонімі, Гомелі та на перегоні Житковичі-Гомель.

ФОТО: Військова активність у Білорусі/Беларускі Гаюн

"Підтвердилися дані про прибуття до Білорусі двох ешелонів ЗС РФ 11 та 12 січня на ст. Слонім. Усього на них прибуло не менше 91-го од. техніки та 200 осіб особового складу. Також підтвердилося і перекидання чергового ешелону з навченими в Білорусі мобілізованими ЗС РФ. 11 січня з РБ вибуло не менше 37 од. техніки та 200 осіб особового складу", - зафіксував паблік.

Окрім того, зафіксовано проїзд ешелону ВС РБ у напрямку Лунинець → Брест, який, ймовірно, належить 103-й овдбр. У складі - 12 БТР-80, 1 БРДМ «Кайман», 2 МАЗи та пасажирські вагони. На техніці був знак розпізнавання — червоний квадрат.

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Переміщення дорогами

Автори моніторингової групи помітили декілька невеликих колон з технікою ЗС РФ (до 12 машин) у русі трасою М1 у напрямках: Дзержинськ → Стовпці, Толочин → Орша, Стовпці → Мінськ та на МКАД-2 → М1 (у напрямку Жодино). Поодинокі машини також фіксувалися у Бресті та Мінську.

До Білорусі за вихідні прибуло:

Авіація - 8 Су-34 і Су-30 ВКС РФ,

Особистий склад - 200 осіб,

Техніка - не менше 91-го од.

Нагадаємо, у Білорусі 16 січня стартували спільні військові навчання із російською авіацією, під час яких будуть задіяні усі полігони та аеродроми.

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