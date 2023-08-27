До Білорусі прилетіли військові з Киргизстану і Таджикистану: що задумав Лукашенко

Військове навчаннях країн ОДКБ відбудуться у Білорусі від 1 по 6 вересня.

До Білорусі прибули військові з Киргизстану та Таджикистану для участі у військових навчаннях "Бойове братство-2023".

Про це повідомляє моніторинговий канал "Беларускі Ганю".

Зазначається, що військове навчаннях країн ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку - ред.) відбудуться у Білорусі від 1 по 6 вересня.

"У ході навчань будуть задіяні полігони та ділянки місцевості Брестської, Гродненської та Мінської областей. Військові контингенти, які беруть участь у навчаннях, почнуть перебазуватися до Білорусі з 25 серпня", - інформували раніше Беларускі Гаюн.

За даними моніторингового каналу, військовий контингент із Киргизстану та Таджикистану прилетів до Білорусі на борту Іл-76МД ВКС РФ (RA-78850), який приземлився на аеродромі "Барановичі" о 13:30.

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