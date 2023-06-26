До Білорусі прилітав російський транспортний "Руслан": чи є небезпека для українців

У неділю, 25 червня, до Білорусі прилітав транспортний Ан-124 "Руслан" ВКС РФ. Раніше такий тип літака доставляв ракетні комплекси.

Про це інформує моніторинговий канал "Беларускі Гаюн".

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За їхніми даними, Ан-124 приземлився у Національному аеропорту "Мінськ" о 15:12. Борт вилітав із російського Ульяновська. У Білорусі він пробув майже добу. О 13:03 26 червня борт вилетів назад до Росії і приземлився в аеропорту "Внуково" о 14:15.

З якою метою він прилітав до Білорусі - поки що невідомо. Автори пабліка припускають, що рейс міг бути і комерційним.

"Втім, раніше на таких літаках привозили до Білорусі партію тактичних ракетних комплексів "Точка-У", ракети для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" та інші боєприпаси. Однак тоді Ан-124 прилітали на військові аеродроми", - наголосили вони.

Ще одна причина, чому "Руслан" прилітав до Мінська - міг привезти якісь запчастини або щось із військових потреб.

"В Національному аеропорту "Мінськ", куди прилітав цей борт, є авіаремонтний завод", - зауважили автори моніторингового каналу.

Нагадаємо, у Білорусі до жовтня 2023 року щподовжили заборону на польоти біля кордону з Україною, тому з агроза ракетних обстрілів з боку РБ зберігається.

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