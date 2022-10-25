До Білорусі продовжують активно прибувати ешелони російської техніки: що зараз відбувається в РБ

За добу у Білорусі було помічено вивантаження двох ешелонів Збройних сил Російської Федерації, рух МАЗ, УАЗ, Уралів та іншої техніки армій Білорусі та РФ, а також активність авіації.

Про це свідчить моніторинг військової активності на території Білорусі від 00:00 до 23:59 24 жовтня, інформує "Беларускі Гаюн".

Так, 23 жовтня на залізничній станції "Осиповичі" стояв товарний ешелон, у складі якого були два САУ та два БТР.

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Було помічено, що на залізничну станцію "Лосвідо" прибув ешелон ЗС РФ: понад 15 бензовозів, танк Т-72Б3, кілька МТ-ЛБ, тентові КамАЗи, БТР-80, САУ 2С19 "Мста-С", трали.

Крім того, вранці-вдень на залізничній станції "Полонка" відбувалося вивантаження двох ешелонів. Перший ешелон ЗС РФ: 4 РСЗВ "Ураган", 3 ТЗМ до них, 2 МТ-ЛБ, кілька БТР, 2 Урали (Кунг) та 2 бортові Урали, не менше 2 БМП.

Другий ешелон ЗС РФ: 5 командно-штабних машин Р-149БМР, БТР-80, 4 БТР-60, 3 БМП, 2 Урал 43206-0551, 2 тентових Уралу, 2 Урал "Торнадо", бензовоз, бронемашина "Тигр", бронемашини, 4 тентові КамАЗи, 6 бортових КамАЗи, 8 КамАЗів (Кунг), УАЗ 39621, 8 вантажних вагона та 1 пасажирський.

О 17:00 із залізничної станції Жодіно" до залізничної станції "Колодищі" рухався ешелон ЗС РФ: 7 Уралів тентів, 2 бортових Уралу, Урал (Кунг), бортовий КамАЗ, 6 гаубиць "Мста-Б", 12 гармат 2А36 "Гіацинт-Б", БТР-80, 3 УАЗу "Патріот", 4 пасажирських вагона та 3 вантажних вагони.

Той самий ешелон рухався о 18:30 із залізничної станції "Мачулищі" до залізничної станції Колядичі".

О 09:05 трасою М5, п. Привільний (Мінський район, Мінська область) - а.м. Пуховичі (Мінська область), рухався МАЗ Збройних сил Білорусі.

О 09:20 за напрямком Барановичі - аеродром "Барановичі" рухався тентовий Урал ЗС РБ.

Активність двох винищувачів зафіксували на аеродромі "Барановичі" о 13:05. Аеродром "Барановичі". Сіли вони о 14:36.

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Також вдень, о 13:05, з аеродрому "Мачулищі" влетів винищувач Міг-31К ВКС РФ із бортовим номером RF-92333. О 14:50 він сів на тому ж аеродрому.

О 10:00 у Мінську, пр-т Партизанський - перетин трас М4 та М9, помітили рух тягача МЗКТ із баластом.

Також тентовий Урал, два бортові Урали, кран на базі Зіл-131 і УАЗ 469 ВС РБ, які рухалися з Мінська у напрямку траси М9, бачили о 10:00-19:00.

О 10:30 у Мінську, траса М9, мікрорайон Степ'янка - мікрорайон Ангарська, бачили рух тентового МАЗ та УАЗ 3303 ЗС РБ.

Крім того, зафіксували, що з аеродрому "Зябрівка" на захід о 12:30 летів Мі-8 ВПС РБ. Вже о 13:25 його помітили за напрямком Петриків - захід.

Інша військова активність:

10:30-13:00. Мінськ, траса М9 -вул. Франциска Скорини. Рухалися Урал (Кунг), 2 бортові Урали і УАЗ 469 ЗС РБ.

13:25. Мінськ, мікрорайон Дражня. Помічено навчальний Урал ЗС РБ.

17:35. Мінськ, пр-т Партизанський - перетин трас М4 та М9. Рухалися 2 УАЗи 39621 ЗС РБ.

10:40. На перетині трас М10 та Р6. Помічено Газ-66 та 2 МАЗи ЗС РБ.

10:50. Траса М1, перетин трас М1 та М2 - п. Привільний (Мінський район, Мінська область). Рухалися 2 бензовози ЗС РБ.

16:15. Траса М1, перетин трас М1 та М2 - п. Привільний (Мінський район, Мінська область). Рухалися РРС Р-414МБРП "Сосна-2" та апаратний зв'язок Р-414МБРП-А ЗС РБ.

12:00. Гомель - південний схід. Летів Мі-8 ВПС РБ.

14:00. Солігорськ. Помічено Мі-8 ВПС РБ.

14.00. Траса Р53, Борисів (Мінська область) - Жодино (Мінська область). Рухалися 2 тентові МАЗи ВС РБ.

14:15. Траса Р53, Борисів (Мінська область) - Жодино (Мінська область). Рухався тентовий МАЗ із небезпечним вантажем ЗС РБ.

17:00. Гомель, пр-т Перемоги. Помічено УАЗ 39621 НД РБ.

Участь Білорусі у війні проти України

Білорусь фактично бере участь у війні проти України від 24 лютого. З території РБ йшли в наступ російські війська, а також звідти запускалися по України ракети РФ.

Близько пів року біля кордону з Україною тривають систематичні навчання на території Білорусі. А 4 жовтня сам диктатор Лукашенко зізнався у тому, що не приховує участі Білорусі у війні проти України. Того ж дня диктатор Білорусі доручив перевірити військовозобов'язаний склад армії РБ, який перебуває у запасі.

Крім того, супутникові знімки свідчать, що на авіабазу у Білорусі "Зябрівка", яка біля кордону з Україною, за останні два місяці перекинули додаткову військову техніку. Зокрема, стало більше і військових вантажівок, і російських військових, зросла і територія самого військового містечка.

А 20 жовтня Генштаб ЗСУ попередив про зростання загрози наступу росіян на Україну з боку Білорусі. Напрямком наступу може стати захід білорусько-українського кордону, щоб перерізати постачання озброєння.

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