До Білорусі вперше за останній місяць прибув російський військовий літак: подробиці

До Білорусі в середу, 23 серпня, вперше за останній місяць прибув російський військово-транспортний літак ІЛ-76. Він приземлився на аеродромі "Мачулищі" о 20:55.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

До Мачулищ борт прибув 23 серпня о 20:55. Аналітики зазначають, що це сталося вперше за останній місяць. Вони зауважують, що прибуття російського військового борту співпало із днем падіння бізнес-джету терориста Євгена Пригожина.

"Наразі потрібно уважно стежити за активністю в районі табору ПВК "Вагнер" у с. Ціль, а також в Осиповичах та інших локаціях, де були помічені найманці ПВК "Вагнер", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в РФ розбився літак, який міг належати Пригожину. Згодом у Росавіації заявили, що терорист Євген Пригожин був у списку пасажирів літака, який впав у Тверській області.

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