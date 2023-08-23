До Білорусі вперше за останній місяць прибув російський військовий літак: подробиці

Наразі невідома мета візиту російського військового літака до Білорусі.
До Білорусі в середу, 23 серпня, вперше за останній місяць прибув російський військово-транспортний літак ІЛ-76. Він приземлився на аеродромі "Мачулищі" о 20:55.
Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".
До Мачулищ борт прибув 23 серпня о 20:55. Аналітики зазначають, що це сталося вперше за останній місяць. Вони зауважують, що прибуття російського військового борту співпало із днем падіння бізнес-джету терориста Євгена Пригожина.
"Наразі потрібно уважно стежити за активністю в районі табору ПВК "Вагнер" у с. Ціль, а також в Осиповичах та інших локаціях, де були помічені найманці ПВК "Вагнер", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в РФ розбився літак, який міг належати Пригожину. Згодом у Росавіації заявили, що терорист Євген Пригожин був у списку пасажирів літака, який впав у Тверській області.
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