До Білорусі залетіло щонайменше 4 “Шахеди”: один з безпілотників — прямо з Росії

У небі над південним сходом держави-сателіта РФ чергували два винищувачі.

У ніч проти 26 вересня під час ракетно-дронової атаки російської терористичної армії по Україні щонайменше 4 “Шахеди” увійшли в повітряний простір Білорусі, причому один з них навіть не пролітав над територією України.

Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн" з посиланням на інформацію з українських ресурсів.

Перший дрон-камікадзе перетнув кордон з Білоруссю близько 00:13 в районі населеного пункту Любеч і через 30 хвилин повернувся в повітряний простір України.

Наступні “Шахеди” заходили до Білорусі о 02:29, 03:05 та 03:52.

Проліт російських безпілотників над Білоруссю / Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Також читайте Вночі російська армія вдарила по Україні дронами і ракетами: скільки цілей вдалось знищити

Як зазначають у повідомленні, один із дронів залетів у повітряний простір Білорусі не з України, а з РФ. Відомо, що “Шахед” рухався у напрямку до Гомеля, що з ним сталося далі — невідомо.

За інформацією білоруських спостерігачів, протягом ночі в небі над південним сходом країни чергували два винищувачі: перший піднявся з аеродрому “Барановичі” близько 00:30, а другий – о 02:50.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня зафіксовано проліт ударного російського безпілотника на критично низькій висоті біля промислового майданчику Рівненської АЕС.

Читайте також: