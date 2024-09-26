Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

До Білорусі залетіло щонайменше 4 “Шахеди”: один з безпілотників — прямо з Росії

До Білорусі залетіло щонайменше 4 “Шахеди”: один з безпілотників — прямо з Росії

Російські безпілотники знову пролетіли над територією Білорусі / Фото: Сили оборони півдня України

У небі над південним сходом держави-сателіта РФ чергували два винищувачі.

У ніч проти 26 вересня під час ракетно-дронової атаки російської терористичної армії по Україні щонайменше 4 “Шахеди” увійшли в повітряний простір Білорусі, причому один з них навіть не пролітав над територією України.

Про це  повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн" з посиланням на інформацію з українських ресурсів.

Перший дрон-камікадзе перетнув кордон з Білоруссю близько 00:13 в районі населеного пункту Любеч і через 30 хвилин повернувся в повітряний простір України.

Наступні “Шахеди” заходили до Білорусі о 02:29, 03:05 та 03:52. 

Проліт російських безпілотників над Білоруссю / © Telegram / Белорусский гаюн
Проліт російських безпілотників над Білоруссю / Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Як зазначають у повідомленні, один із дронів залетів у повітряний простір Білорусі не з України, а з РФ. Відомо, що “Шахед” рухався у напрямку до Гомеля, що з ним сталося далі — невідомо.

За інформацією білоруських спостерігачів, протягом ночі в небі над південним сходом країни чергували два винищувачі: перший піднявся з аеродрому “Барановичі” близько 00:30, а другий – о 02:50.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня зафіксовано проліт ударного російського безпілотника на критично низькій висоті біля промислового майданчику Рівненської АЕС.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація